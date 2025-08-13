Работал на спецслужбы РФ: в Киеве осудили поджигателя военных авто и "Укрпочты"
В Киеве осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты". Он работал на спецслужбы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Голосеевский районный суд Киева признал виновным 41-летнего местного жителя, который организовал серию поджогов в столице по указанию российских спецслужб.
По данным следствия, мужчина работал автомехаником и использовал топливо из автомобилей клиентов для создания зажигательной смеси.
После согласования целей с куратором он поджег два транспортных средства, принадлежавших военнослужащим, и отделение "Укрпочты".
Суд назначил фигуранту наказание в виде 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.
Поступок киевлянина квалифицирован как сотрудничество со спецслужбами РФ с целью подрыва безопасности государства.
Напомним, в последнее время в разных городах Украины правоохранители задерживают поджигателей автомобилей военных.
Украинцев нанимают сотрудники российских спецслужб и обещают им денежное вознаграждение за поджог авто.
В частности, стало известно, что на Закарпатье задержали агента спецслужб РФ, который поджигал автомобили военных и Красного креста.