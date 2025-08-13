ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Работал на спецслужбы РФ: в Киеве осудили поджигателя военных авто и "Укрпочты"

Среда 13 августа 2025 10:31
UA EN RU
Работал на спецслужбы РФ: в Киеве осудили поджигателя военных авто и "Укрпочты" Фото: в Киеве осудили мужчину, который поджег военные авто (t.me/gunpKyiv)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты". Он работал на спецслужбы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Голосеевский районный суд Киева признал виновным 41-летнего местного жителя, который организовал серию поджогов в столице по указанию российских спецслужб.

По данным следствия, мужчина работал автомехаником и использовал топливо из автомобилей клиентов для создания зажигательной смеси.

Фото: в Киеве осудили мужчину, который поджег военные авто (t.me/gunpKyiv)

После согласования целей с куратором он поджег два транспортных средства, принадлежавших военнослужащим, и отделение "Укрпочты".

Суд назначил фигуранту наказание в виде 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Поступок киевлянина квалифицирован как сотрудничество со спецслужбами РФ с целью подрыва безопасности государства.

Подобные случаи подобные случаи

Напомним, в последнее время в разных городах Украины правоохранители задерживают поджигателей автомобилей военных.

Украинцев нанимают сотрудники российских спецслужб и обещают им денежное вознаграждение за поджог авто.

В частности, стало известно, что на Закарпатье задержали агента спецслужб РФ, который поджигал автомобили военных и Красного креста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева ВСУ Укрпошта Война в Украине
Новости
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия