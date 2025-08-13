Работал на спецслужбы РФ: в Киеве осудили поджигателя военных авто и "Укрпочты"

Фото: в Киеве осудили мужчину, который поджег военные авто (t.me/gunpKyiv)

В Киеве осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты". Он работал на спецслужбы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Голосеевский районный суд Киева признал виновным 41-летнего местного жителя, который организовал серию поджогов в столице по указанию российских спецслужб. По данным следствия, мужчина работал автомехаником и использовал топливо из автомобилей клиентов для создания зажигательной смеси. Фото: в Киеве осудили мужчину, который поджег военные авто (t.me/gunpKyiv) После согласования целей с куратором он поджег два транспортных средства, принадлежавших военнослужащим, и отделение "Укрпочты". Суд назначил фигуранту наказание в виде 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества. Поступок киевлянина квалифицирован как сотрудничество со спецслужбами РФ с целью подрыва безопасности государства.