UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Працювали на ФСБ у двох областях: СБУ викрила зрадників, які займалися підпалами

Фото: СБУ затримала трьох зрадників у двох областях (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України та Нацполіція затримали трьох агентів ФСБ, які займалися підпалами у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Зокрема, у Кропивницькому затримало 19-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю однієї з районних рад міста. Він попався "на гарячому" з 10-літровою каністрою бензину, яким він облив двері установи.

Згідно з даними слідства, спецслужби РФ завербували фігуранта через сайт знайомств. Він познайомився з "дівчиною", яка запропонувала зустрітися, однак пізніше чоловік отримав повідомлення, що її нібито викрали і для звільнення "знайомої" він має спалити райраду.

Схожа схема спрацювала ще з одним мешканцем обласного центру - 21-річним безробітним, який за вказівкою ФСБ намагався спалити відділення Укрпошти. Ого теж затримали на місці злочину, коли зловмисник облив бензином і підпалив вхідні двері та віконний ролет закладу.

 

Фото: затримані агенти ФСБ (t.me/SBUkr)

Крім того, у Чернівцях 24-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу намагався знищити технологічне обладнання опорної електропідстанції. Для цього чоловік вилив біля устаткування кілька літрів бензину і намагався підпалити його.

Всім затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ⁠ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали підлітків, які, намагаючись заробити легких грошей, підпалювали авто військових. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, у Києві засудили чоловіка, який підпалив військові автомобілі та відділення "Укрпошти" на замовлення російських спецслужб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниФСБНаціональна поліція