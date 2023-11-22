RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работала на спецслужбы России. В Польше разоблачили шпионскую сеть

Иллюстративное фото: в Польше разоблачили шпионскую сеть (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше предъявили обвинения 16 лицам, которые входили в шпионскую сеть. Она могла работать на российские спецслужбы.

Об этом сказано в заявлении прокуратуры Варшавы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По информации ведомства, группировка действовала в различных польских городах с января по март этого года. 

"Обвиняемые осуществляли деятельность, в том числе по выявлению критически важных объектов инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты. Они информировали своих клиентов о результатах разведки, за что получали вознаграждение", - уточняют в прокуратуре. 

Правоохранители выяснили, что обвиняемые могли "вести разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки".

При этом о самих обвиняемых детальной информации нет. Известно только то, что они иностранные граждане. 

Шпионы РФ в Европе 

Напомним, ранее The Washington Post сообщало, что Россия при помощи интернета вербует шпионов в Польше. Таким образом страна-агрессор пытается отследить поставки оружия в Украину и нарушить их. 

При этом недавно житель Норвегии рассказал в комментарии местному изданию, что его пытались завербовать россияне. Они хотели, чтобы он фотографировал военные объекты на территории страны. 

Также спецслужбы Латвии обвинили таксиста в том, что он шпионил за армией в пользу России и передавал Кремлю информацию о стратегически важных объектах на территории страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольша