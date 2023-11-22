Працювала на спецслужби Росії. У Польщі викрили шпигунську мережу

За інформацією відомства, угруповання діяло у різних польських містах з січня по березень цього року.

"Обвинувачені провадили діяльність, у тому числі щодо виявлення критично важливих об'єктів інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти. Вони інформували своїх клієнтів про результати розвідки, за що отримували винагороду", - уточнюють у прокуратурі.

Правоохоронці з'ясували, що обвинувачені могли "вести розвідувальну та пропагандистську діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти на завдання російської розвідки".

При цьому про обвинувачених детальної інформації немає. Відомо лише те, що вони є іноземними громадянами.

Шпигуни РФ у Європі

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомляло, що Росія за допомогою інтернету вербує шпигунів у Польщі. Таким чином країна-агресор намагається відстежити постачання зброї в Україну та порушити їх.

При цьому нещодавно мешканець Норвегії розповів у коментарі місцевому виданню, що його намагалися завербувати росіяни. Вони хотіли, аби він фотографував військові об'єкти на території країни.

Також спецслужби Латвії звинуватили таксиста в тому, що він шпигував за армією на користь Росії та передавав Кремлю інформацію про стратегічно важливі об'єкти на території країни.