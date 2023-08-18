Россия через Интернет вербует шпионов в Польше для слежения за поставками оружия, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным издания, в начале этого года на сайтах Польши начали появляться загадочные списки вакансий. Задания были связаны с расклейкой рекламных листовок или вывешиванием вывесок в общественных местах. Между тем как оплата была мизерной.

Вскоре респонденты поняли, что есть подвох: вакансии предусматривали распространение пророссийской пропаганды от имени анонимного работодателя. Для тех, кто все равно хотел выполнить задание, работа приобрела более зловещий оборот.

По словам польских следователей, в течение нескольких недель новобранцам было поручено:

разведывать морские порты Польши,

размещать камеры вдоль железных дорог,

прятать устройства отслеживания в военных грузах.

В марте, исполнителям поступили поразительные приказы сбросить с рельсов поезда с оружием в Украину.

Теперь польские власти считают, что таинственным работодателем была российская военная разведка ГРУ, и что сорванная операция представляла самую серьезную российскую угрозу на территории НАТО с момента вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

Цель России состояла в том, чтобы прервать трубопровод оружия через Польшу, на который приходится более 80 процентов военной техники, поставляемой в Украину, огромный поток, который изменил ход войны и который Россия, казалось, была беспомощной перекрыть, считают польские и западные. сотрудники службы безопасности.

Российские шпионы в Польше

Недавно в Польше задержан агент России, который следил за военными объектами и морскими портами в стране. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, это было 15 человек, который был задержан в рамках расследования против шпионской сети.

О первых задержаниях российских шпионов стало известно еще в середине марта. Из-за их деятельности на железнодорожных путях и в объектах критической инфраструктуры страны был введен режим повышенной готовности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.