Спецслужбы Латвии обвинили таксиста в шпионаже за армией в пользу РФ

Правоохранители Латвии задержали таксиста, который шпионил в пользу России и передавал Кремлю информацию о стратегически важных объектах на территории страны.

Об этом заявила Служба государственной безопасности Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Отмечается, что спецслужба обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное преследование против человека, который по поручению организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно и систематически собирал в Латвии информацию, используемую против интересов национальной безопасности.

В ходе расследования Служба государственной безопасности выявила 23 случая шпионажа со стороны этого лица. Гражданин Латвии поддерживал регулярную связь с руководителями организации "Антифашисты Прибалтики".

Мужчина регулярно предоставлял им информацию о личном составе и технике Вооруженных сил Латвии и стран-союзников на территории Латвии, а также о стратегически важных объектах.

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Сбору информации помогала работа таксистом, которая позволяла сравнительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.

Также мужчина передавал преступной организации информацию о компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.

Этот человек был ранее задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Дома у задержанного было обнаружено несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие прокремлевские идеологические убеждения человека, такие как флаги России и СССР.

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Недавно правоохранители Латвии начали уголовное расследование в связи с возможным участием предприятия Arta-Fв поставках армии России.

До этого в Латвии были закрыты контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе на границе с Россией.

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