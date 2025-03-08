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Работает ГУР. В России вывели из строя два тепловоза, перевозивших вооружение, - источники

Москва, Суббота 08 марта 2025 09:21
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Работает ГУР. В России вывели из строя два тепловоза, перевозивших вооружение, - источники Фото: в России вывели из строя два тепловоза (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

На территории России вывели из строя два тепловоза. С их помощью россияне перевозили вооружение на оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники РБК-Украина в украинской разведке, в ночь с 5 на 6 марта в Воронеже в результате специальных мероприятий Главного управления разведки Минобороны выведен из строя тепловоз. Он осуществлял логистику вооружения и военной техники с военных предприятий России, которые в дальнейшем поступали на оккупированную территорию Украины.

Также ранее, в ночь на 19 февраля, в депо Орехово-Зуевского городского округа Московской области совершена еще одна диверсия агентами ГУР.

"Сейчас о деталях этой операции не сообщается, однако из имеющегося видео можно сделать вывод о поджоге очередного тепловоза на российской железной дороге", - отмечают источники.

Другие диверсии в России

Стоит отметить, что движение сопротивления в России и на оккупированных территориях Украины осуществило уже большое количество операций, уничтожая важные объекты врага, в частности транспортную и логистическую инфраструктуру.

Так, в конце декабря 2024 года в Московской области произошел взрыв на железнодорожной станции. Это привело к повреждению вагонов грузового поезда.

Также партизаны движения "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Москве, она соединяет столицу РФ с Курской областью. Как сообщало ГУР, в январе 2025 года движение сопротивления уничтожило две вышки связи вблизи Краснодара.

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