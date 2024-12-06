Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве, следующей в Курскую область

Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве. Она соединяет российскую столицу с Курской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенных для снабжения российских войск на линии фронта", - уточнили в "АТЕШ".

В результате диверсии, по данным партизан, была нарушена логистика оккупантов.

"Агент успешно сжег релейный шкаф в районе н.п. Чехов, Московской области на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью", - говорится в сообщении.

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступательную операцию в Курской области. Российские войска в последнее время предпринимают большое количество усилий, чтобы выбить ВСУ из региона.

И несмотря на то, что, по данным СМИ, Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области, военные успешно отражают штурмы оккупантов на этом плацдарме.

Добавим, что буквально 6 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказывая о потерях украинской армии во время наступления в России, уточнил, что потери Украины на Курском направлении фактически вдвое меньше, чем у оккупантов.

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