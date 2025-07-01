Трудоустройство ветеранов. Что предлагает власть и бизнес?

С войны уже вернулось более миллиона ветеранов. Общество и государство должны помочь им адаптироваться и построить карьеру. Для этого, в парламенте готовится инициатива по введению квот для государственных органов и предприятий по обязательному найму ветеранов.

Какие ставки квот обсуждаются на сегодня, какую помощь предлагает Минветернаив и какие программы бизнес уже создал самостоятельно - в материале РБК-Украина .

Главное:

Сколько ветеранов зарегистрировано в Украине?

Чем государство на сегодня помогает карьере ветерана?

Какие квоты по найму ветеранов предлагаются для предприятий?

Какой есть пример программ поддержки от крупного бизнеса?

Во время конференции "Кадры решают: Новая архитектура экономики восстановления", которую 26 июня провел независимый аналитический центр We Build Ukraine, Александр Кубраков, руководитель организации отметил, что в соответствии со Стратегией экономического роста Украины, разработанной We build Ukraine совместно с командой Boston Consulting Group, человеческий капитал определен ключевым драйвером экономического роста. Это означает, что в основе всех экономических реформ должно быть стратегическое планирование работы с человеческим капиталом, а значит создание реальных механизмов удержания, возвращения и развития людей. Мероприятие объединило специалистов рынка труда, бизнес, чиновников и народных депутатов, представителей общин.

Заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кирилова сообщила, что на сегодня уже зарегистрировано 1,3 миллиона ветеранов.

Программы для ветеранов от правительства

Во время конференции Юлия Кирилова сообщила, что министерство запустило единый государственный джобборд (сайт), который называется "Карьера ветерана".

"В этом джобборде ветеран может разместить свое предложение как соискателя работы и работодатели смогут посмотреть на те навыки, которые у него есть", - сказала представитель Минветеранов, добавив, что на этом сайте ветеран может указать свои навыки с предыдущей работы в гражданской жизни и новые знания и умения, которые были приобретены во время военной службы. Со временем эта программа будет доступна в приложении "Дія".

Минветеранов реализует программы профессиональной адаптации ветеранов, например, государство оплачивает стоимость переквалификации, получения нового уровня образования.

"У нас действуют программы по работе с работодателями. На сегодня более 100 компаний подписали "Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам". Эти 12 принципов были разработаны и инициированы бизнесом. Речь идет о поддержке от начала мобилизации, возвращения, помощи семье, содействие трудоустройству и помощь ветеранского бизнеса", - пояснила Юлия Кириллова.

Заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кирилова сообщила, что при участии ведомства была создана новая квалификация "Закаленные боем" (We Build Ukraine)

Она подчеркнула, что самая важная инициатива на сегодня - это совместная инициатива министерства, Национального агентства квалификаций и Федерации работодателей по созданию новой квалификации "Закаленные боем".

"Мы переводим военный опыт на гражданский и вносим соответствующие изменения в профессиональные стандарты", - сказала заместитель министра по делам ветеранов.

По ее словам, в течение военной службы в дополнение к гражданской специальности ветераны и ветеранки получают новые навыки, которые могут быть применены при возвращении к гражданской жизни. Уже работают квалификационные центры, которые могут подтверждать квалификацию и люди могут уверенно предлагать эту информацию работодателю.

Новые законодательные инициативы

Председатель комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что на сегодняшний день в Верховной Раде готовится широкое обсуждение дальнейших форм поддержки людей, вернувшихся с войны.

"Есть несколько инициатив обязательного квотирования для тех, кто захочет работать, например, на государственной службе. У нас готовится предложение, чтобы такая квота была не менее 10%. Обсуждается квотирование и для частного бизнеса в размере 5%", - прокомментировала Елена Шуляк.

Она отметила, что все эти инициативы требуют дополнительного обсуждения, поскольку еще не наработана общая позиция, несмотря на тот факт, что в обществе поддерживается идея обязательного трудоустройства ветеранов по квотам.

"Мы не хотели бы сделать так, чтобы эта квота не работала, была просто формальной поэтому, в парламенте 24 июля на базе комитета социальной политики будут большие комитетские слушания именно по этой тематике. Я уверена, что мы найдем решение, которое будет работать для ветеранов, к которым мы должны относиться с особым уважением", - добавила глава парламентского комитета.

Пример поддержки от бизнеса

На конференции центра We Build Ukraine также выступила руководитель направления по связям с общественностью Группы "Метинвест" Зоя Гейнце. Она сообщила, что на сегодня почти 11 тысяч сотрудников компании прошли или проходят службу в Силах обороны, около одной тысячи вернулись на производство. Соответственно, Группа "Метинвест" является на сегодня крупнейшим частным работодателем для ветеранов, их доля в коллективе компании составляет около 20%.

"В армии люди получают новые важные навыки - такие как умение работать в командах, применять нестандартные подходы к решению многих задач. "Поэтому, мы считаем, что действительно, в том числе за ветеранами, будущее развитие нашей отрасли", - сказала Зоя Гейнце.

Она добавила, что в компании действия программа поддержки человека, начиная с момента его привлечения в Силы обороны. Программа включает физическую и психологическую поддержку. Если происходит ранение, компания оказывает поддержку для восстановления военного, финансируется протезирование и восстановление.

Фото: Руководитель направления по связям с общественностью Группы "Метинвест" Зоя Гейнце рассказала о программах, которые реализует компания для ветеранов (We Build Ukraine)

При возвращении человека на предприятие, он может подтвердить свою квалификацию на рабочем месте, что значительно экономит время. Если ветеран не может вернуться на предыдущее рабочее место, ему дается возможность получить переквалификацию, в том числе получить высшее образование в корпоративном университете "Метинвест Политехника".

Зоя Гейнце отметила, что компания уделяет особое внимание программам, которые обучают коллектив как правильно сотрудничать с человеком, вернувшимся с войны на производство. "Потому что не ветераны должны адаптироваться к обществу, а общество должно адаптироваться к ветеранам", - отметила представительница Группы "Метинвест".