После возвращения. Как бизнес поддерживает ветеранов и меняет подходы к работе

После возвращения с фронта ветераны сталкиваются с новыми жизненными вызовами — как в быту, так и в профессиональной реализации. Их опыт, лидерские качества и умение работать в команде могут стать мощным ресурсом для компаний. Но для этого нужны продуманные подходы к адаптации, обучению, ментальному здоровью и созданию безопасной рабочей среды.

РБК-Украина рассказывает о кейсах украинских компаний, которые уже внедряют программы поддержки ветеранов, и демонстрируют: такие инициативы —не только о социальной ответственности, но и о реальных результатах для бизнеса.

British American Tobacco Украина (BAT Украина): стратегия, которая меняет компанию изнутри

В BAT Украина убеждены: поддержка ветеранов — не отдельная инициатива, а часть более широкой политики заботы о благосостоянии работников.

Так, в 2024 году компания реализовала комплексную стратегию "Открытые для ветеранов" в партнерстве с Veteran Hub. Первым шагом стал аудит внутренних процессов, который позволил выявить зоны для совершенствования и определить приоритетные направления изменений.

"Мы внедрили ряд инициатив для различных целевых аудиторий: работников, HR-функции и внешнего рынка. Самым большим вызовом стала эмоциональная и физическая интеграция ветеранов. Мы стремились не только адаптировать пространство, но и глубже понять опыт, с которым люди возвращаются с войны", — отмечают в компании, акцентируя, что это означало и пересмотр рабочих процессов, и внедрение новых стандартов коммуникации внутри команды.

Среди введенных инициатив:

сессии для работников по взаимодействию с ветеранами;

поддержку мобилизованных сотрудников: предоставляются финансовая помощь, подарки на праздники;

аудит офисных пространств;

программы реинтеграции после демобилизации с поддержкой как ветеранов, так и для их руководителей;

дополнительный 30-дневный отпуск и расширенное медицинское страхование для сотрудников, которые возвращаются после службы;

надлежащий уровень внутренней осведомленности: коллектив получает информацию о мобилизованных коллегах, чтится память погибших.

Компания также пересмотрела подходы к рекрутингу. Обновлено описание вакансий, введены инструкции для тех, кто участвует в отборе кандидатов. Рекрутеры прошли обучение по этической коммуникации с теми, кто имеет боевой опыт, а HR-команда и менеджеры — тренинги по инклюзивному найму.

"Даже в условиях, когда к работе вернулось лишь несколько сотрудников после службы, эти изменения положительно повлияли на весь коллектив. Результаты внутренних опросов свидетельствуют о высоком уровне ощущения инклюзии среди работников, а также рост общего уровня вовлеченности сотрудников", — отмечают в BAT Украина.

В 2025 году компания планирует продолжить реализацию начатых инициатив, уделяя особое внимание эмоциональной и физической интеграции ветеранов. Среди ключевых направлений - продолжение информирования работников на тему инклюзивности, поддержка коммуникации с мобилизованными сотрудниками, усиление подготовки к найму ветеранов, в частности с инвалидностью.

"Отдельное внимание уделим физической доступности офиса, фабрики, рабочих мест и общей среды. С этой целью проводим глубокий анализ всех процессов внутри организации с точки зрения инклюзивности, чтобы выявить зоны для совершенствования и улучшить наши подходы во всех возможных направлениях", — отметили в компании.

FAVBET: поддержка ветеранов как часть культуры человечности и гибкой адаптации

FAVBET формирует политику поддержки работников на основе индивидуального подхода, равенства и уважения к каждому опыту. Поэтому здесь не ищут универсальных решений и не внедряют массовых программ с жесткими рамками. Компания выбрала индивидуальный, гибкий и максимально человечный подход, ориентируясь на конкретные потребности каждого сотрудника.

По словам Сергея Кошиля, директора HR-департамента FAVBET, ключевым принципом работы является создание пространства, в котором каждый сотрудник, независимо от того, проходил он службу или нет, чувствует равенство, поддержку и конфиденциальность. При мобилизации компания сохраняет за людьми их рабочие места, а также оказывает материальную помощь — помогает с закупкой амуниции или другого снаряжения в зависимости от конкретных запросов. Все такие вопросы рассматриваются адресно, без лишней огласки, с максимальным уважением к приватности.

"После возвращения со службы наши коллеги остаются равноправными членами команды. Мы не создаем отдельных массовых программ по ментальной поддержке или ресоциализации, поскольку пока не сталкивались со случаями, которые требовали бы системного вмешательства. Зато поддержка предоставляется точечно, через специального работника в команде HR - People Partner", — отмечает Кошиль.

Также компания участвует и в других социальных проектах, направленных на помощь ветеранам и военным. Одной из самых знаковых инициатив стал проект "Re:start", который FAVBET Foundation реализует вместе с благотворительными партнерами. Это инновационная программа реабилитации раненых военных с использованием интерактивных игровых технологий.

В рамках программы "Re:start" в больницах Киева, Днепра, Львова и Винницкой области созданы специальные игровые пространства, которые помогают пациентам не только уменьшить болевые ощущения, но и улучшить эмоциональное состояние, способствуют легкой адаптации к новому социальному опыту, а также создают условия для неформального общения и взаимной поддержки между пациентами.

Одной из важных составляющих этой инициативы стали специальные реабилитационные рюкзаки. Их комплектуют индивидуально - в наборы входят как предметы первой необходимости, так и специальное спортивное оборудование: коврики для йоги, эспандеры, массажеры и другие средства, которые позволяют продолжать реабилитационные упражнения не только в больнице, но и в домашних условиях. На сегодня уже 174 таких рюкзака переданы в медицинские учреждения в разных областях Украины, а в будущем компания планирует еще больше персонализировать комплектацию наборов в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пациента.

Еще одной знаковой международной инициативой стало участие в проекте ORIGAMI for UKRAINE, который стартовал в Брюсселе. В рамках проекта была создана масштабная арт-инсталляция из пяти тысяч бумажных оригами-птиц. Этот художественный проект приобрел конкретное практическое измерение - с его помощью собирали средства на закупку медицинского оборудования для Киевского городского центра восстановительного лечения.

Благодаря этой кампании уже удалось аккумулировать около 50 тысяч евро. Инициатива реализуется в партнерстве с Музеем истории города Киева, мэриями Киева и Брюсселя, фондом CHU Saint-Pierre, ENGIE Foundation и Фондом Андрея Матюхи.

Несмотря на отсутствие массовых системных кризисов в коллективе, компания внимательно отслеживает психологическое состояние сотрудников. Для всех работников действует программа медицинского страхования, включающая консультации с психологом, доступные каждому. Кроме того, в компании внедрена внутренняя образовательная программа, которая помогает коллективу глубже осознавать, как война влияет на психоэмоциональное состояние, научиться распознавать собственные эмоции и находить внутренние ресурсы для адаптации.

Такие подходы позволяют сохранять стабильность и в HR-показателях. Как отмечают в компании, культура взаимоподдержки и социальной ответственности не только усиливает внутреннюю сплоченность коллектива, но и формирует у сотрудников ощущение принадлежности к общему большому делу. Инициативы часто инициируются самими членами команды — в частности, внутри компании активно развивается культура донатов, что уже стало неотъемлемой частью корпоративной культуры FAVBET.

В 2025 году компания планирует продолжать придерживаться гибкого и адресного подхода. По словам Сергея Кошиля, на данный момент существующие форматы работы с ветеранами достаточны, однако в случае необходимости компания готова быстро адаптировать свои HR-политики в соответствии с новыми вызовами.

ДТЭК: системный подход к реинтеграции ветеранов

В ДТЭК убеждены: поддержка ветеранов — это не одноразовая инициатива, а непрерывный процесс, начинающийся с момента мобилизации, а не возвращения. Еще с 2014 года в компании постепенно выстраивается многоуровневая программа поддержки защитников и защитниц, которая охватывает каждый этап их пути - от первых дней в армии до полной адаптации в мирной жизни и коллективе.

Каждый мобилизованный работник получает сертификат на 35 тысяч гривен для приобретения амуниции, а также сохраняет рабочее место, медицинское страхование и непрерывность трудового стажа. Во время службы сотрудник находится на постоянной связи с HR-командой, руководителем и координатором по ветеранскому направлению. В случае ранения компания предоставляет дополнительную материальную помощь, а команда медицинской поддержки сопровождает процесс лечения.

По возвращении ветеранов встречает специальный помощник — доверенное лицо, которое помогает со всеми организационными вопросами: документами, льготами, медицинскими услугами, обучением. Во многих случаях это сами ветераны или те, кто прошел этот путь рядом, поэтому уровень взаимопонимания и доверия здесь особенно высок.

Важной частью программы является психологическая поддержка. В компании работают штатные психологи, которых работники знают лично — это существенно снижает барьер к обращению. Кроме того, действует корпоративная программа психоэмоционального благополучия, которая охватывает весь коллектив.

Для ветеранов также предусмотрен расширенный пакет медицинского страхования "Ветеран+" — с дополнительным доступом к лечению хронических болезней, стоматологических услуг, массажа, психиатрической помощи и т.д. В среднем в первые полгода после возвращения каждый ветеран обращается за медицинской помощью не менее пяти раз, поэтому наполнение пакета постоянно корректируется в соответствии с запросами.

В компании понимают, что после службы могут измениться не только физическое состояние, но и жизненные ориентиры. Поэтому через Академию ДТЭК ветераны могут бесплатно пройти переквалификацию или получить новую профессию.

В 2024 году компания также запустила пилотный проект по созданию инклюзивной производственной среды для сотрудников с инвалидностью. Уже проведен аудит доступности, обновлены пространства, установлены поручни, расширены дверные проходы, обустроены специальные санузлы — сейчас идет масштабирование этого опыта на все предприятия компании.

С начала полномасштабного вторжения более 5 500 работников ДТЭК стали в ряды ВСУ. На сегодня около тысячи уже вернулись, и половина из них - остаются работать в компании.

В ДТЭК подчеркивают: ветераноориентированность — не тренд, а новая реальность украинского рынка труда. Компании, которые уже сегодня создают комфортные и инклюзивные условия, — закладывают основу для сильной, здоровой экономики будущего.