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В Украине запустили платформу для трудоустройства ветеранов

Среда 19 марта 2025 11:37
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В Украине запустили платформу для трудоустройства ветеранов Фото: Ветераны войны в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине стартовала платформа "Назустріч", созданная компанией Work.ua для помощи ветеранам и ветеранкам в поиске работы. Инициатива направлена на упрощение реинтеграции защитников и защитниц в гражданскую жизнь и профессиональную сферу.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

После возвращения с войны многие военные сталкиваются с трудностями в трудоустройстве, поскольку не всегда понимают, как применить свой опыт в гражданской карьере. В то же время работодатели могут сомневаться в интеграции таких специалистов в рабочие процессы. Платформа "Назустріч" предлагает решение для обеих сторон, предоставляя удобные инструменты для поиска, адаптации и сотрудничества.

Среди возможностей платформы:

  • вакансии с преимуществом для ветеранов,
  • полезные материалы для кандидатов и работодателей,
  • база резюме ветеранов,
  • список компаний, которые активно нанимают людей с военным опытом.

Бизнесы получают рекомендации по адаптации ветеранов в коллективах и успешные кейсы трудоустройства.

На сегодня более 2000 компаний разместили на Work.ua вакансии, где военный опыт является преимуществом, а 5500 кандидатов подали резюме, отметив свою службу в армии. Инициатива направлена на создание достойных условий для экономической интеграции ветеранов и поддержку их самореализации после завершения военной службы.

Ранее РБК-Украина писало, готовы ли украинские компании к интеграции ветеранов в рабочую среду. Несмотря на рост количества вакансий для ветеранов на 82% в 2024 году, только 8% компаний внедрили программы медицинской и психологической реабилитации для них.

Основной проблемой является непонимание работодателями специфических потребностей ветеранов, что может привести к профессиональному выгоранию и трудностям в коллективе. Эксперты рекомендуют компаниям анализировать свои HR-процессы, создавать рабочие группы для разработки механизмов взаимодействия с ветеранами и проводить обучение персонала для устранения стереотипов.

Также мы писали, что ветеран и психолог Александр Чаморсов дает советы по подготовке ветеранов к трудоустройству и поиску нового карьерного направления. Он рассказывает, как адаптировать военный опыт к гражданской жизни и найти свое место в обществе после службы.

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