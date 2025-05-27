Деньги с солнца и ветра: что мешает Украине привлекать инвестиции в зеленую энергетику

Сектор возобновляемой энергетики - один из немногих, который продолжает расти в условиях военного времени. Он сыграл важную роль во время массовых отключений света. Однако его дальнейшее развитие сталкивается с рядом проблем. Больше об административных, рыночных и международных вызовах для производства в Украине зеленой электроэнергии и биотоплива - в материале РБК-Украина.

Проблемы возобновляемой энергетики обсудили спикеры и участники конференции "Зеленая энергетика для восстановления", которую 22 мая провел независимый аналитический центр We Build Ukraine.

Сектор возобновляемой энергетики особенно стремительно развивался до начала полномасштабной войны. По данным международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, в течение 2019 года общая установленная мощность электростанций, использующих возобновляемые источники (ВИЭ), выросла в три раза - с 2 до 6 ГВт. В течение 2020-2021 годов установленная мощность ВИЭ увеличилась до 8 ГВт.

За более чем три года большой войны Украина потеряла много таких электростанций, например, Каховскую ГЭС, крупные ветровые и солнечные электростанции на юге страны. Несмотря на это, сектор зеленой энергетики остается привлекательным для инвестиций и демонстрирует положительную динамику.

"На удивление, даже во время войны, в этом секторе реализуются десятки различных проектов с иностранными и украинскими инвестициями. Сектор показывает неплохую динамику и остается одной из немногих точек роста национальной экономики", - сказал во время конференции председатель наблюдательного совета центра We Build Ukraine Александр Кубраков.

Председатель наблюдательного совета центра We Build Ukraine Александр Кубраков обратил внимание на заинтересованность инвесторов продолжать вкладывать средства в возобновляемую энергетику (We Build Ukraine)

Многие проекты софинансируется ведущими финансовыми организациями, такими как Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация. "Это означает, что рынок - интересный и инвесторы видят перспективу. Важно не потерять этот интерес и быстро реализовать решения для сектора, по крайней мере на уровне Правительства", - добавил Александр Кубраков.

Согласно оценкам Boston Consulting Group, к 2040 году доля возобновляемых источников в структуре производства электроэнергии в Украине может вырасти вдвое - с нынешних 15% (показатель 2022 года) до 28% (с потенциалом дальнейшего роста).

"Мы ожидаем, что баланс генерации станет значительно "зеленее", даже больше, чем во многих европейских странах. 60% электроэнергии в Украине может производиться из безуглеродных источников", - сказал старший эксперт Boston Consulting Group Балинт Силхави.

Старший эксперт Boston Consulting Group Балинт Силхави прогнозирует, что доля возобновляемой энергетики в энергобалансе Украины продолжит расти (We Build Ukraine)

По его прогнозу, половину от парка новой генерации будут составлять ветровые и солнечные электростанции. Эксперт Boston Consulting Group считает, что рост производства возобновляемой электроэнергии позволит нарастить объемы ее экспорта в ЕС настолько, что к 2040 году Украина сможет стать нетто-экспортером электроэнергии.

Самый дешевый источник энергии

Важным преимуществом возобновляемой энергетики является тот факт, что она является наиболее дешевым источником электроэнергии на сегодня.

Для сравнения производства электроэнергии из разных источников используют показатель приведенной стоимости электроэнергии (англ. levelized cost of electricity, LCOE). По сути, это цена электроэнергии, по которой различные типы вновь построенных электростанций смогут ее продавать после ввода в эксплуатацию.

По данным Boston Consulting Group, этот показатель для электроэнергии из ветра и солнца в 2035 году может составлять 54 и 59 долларов за мегаватт-час соответственно, тогда как электроэнергия от новых газовых электростанций может стоить 97 долларов, атомных - 99 долларов и угольных - 109 долларов за мегаватт-час. То есть на сегодня новые проекты генерирующих мощностей на ископаемых видах топлива не могут конкурировать с электростанциями, которые используют возобновляемые источники.

Крупные проекты ветроэнергетики

Особенно развитие в последнее время в Украине получила ветроэнергетика. Как сообщил во время конференции центра We Build Ukraine председатель правления "Украинской ветроэнергетической ассоциации" Андрей Конеченков, на сегодня в процессе строительства находится 7 ветроэлектростанций. Их строят такие компании как ДТЭК ВИЭ, OKKO Group, "Эко-Оптима" и "Ветряные парки Украины".

"Это как раз показатель того, что, несмотря на войну, ветроэнергетика продолжает развиваться", - сказал он, добавив, что на сегодня мощность портфеля готовых к строительству проектов ветроэлектростанций (ВЭС) составляет 4 ГВт.

Председатель председатель правления "Украинской ветроэнергетической ассоциации" Андрей Конеченков сообщил, что портфель готовых к строительству проектов ветроэлектростанций достигает 4 ГВт установленной мощности (We Build Ukraine)

Ярким примером является строительство компанией ДТЭК ВИЭ Тилигульской ВЭС в Николаевской области, которая после ввода в эксплуатацию второй очереди станет крупнейшей ВЭС в Восточной Европе.

"Мы достраиваем вторую очередь Тилигульской ветроэлектростанции, это почти 400 МВт и в конце 2026 года - это будет ветроэлектростанция общей мощностью 500 МВт. Мы также планируем строить Полтавскую ВЭС мощностью 650 МВт и мы уже в процессе строительства 200 МВт систем хранения энергии. Соответственно, к 2030 году мы хотим иметь в портфеле 2 ГВт мощностей по генерации и хранению энергии, которые будут помогать делать энергосистему более устойчивой и гибкой", - сказал руководитель направления по регуляторным вопросам ДТЭК ВИЭ Игорь Ретивов.

По словам руководителя направления по регуляторным вопросам ДТЭК ВИЭ Игоря Ретивова, проект Тилигульской ВЭС станет крупнейшим в Восточной Европе (We Build Ukraine)

Компания OKKO Group реализует два крупных проекта ветроэлектростанций в Волынской области. "На сегодня мы строим ветроэлектростанцию общей мощностью 150 МВт на Волыни. Строительные работы уже закончены на 90%. Буквально вчера (21 мая - ред.) прибыли первые ветротурбины и через две недели мы начинаем инсталляцию. Надеюсь, до конца этого года, максимум до начала первого квартала следующего года все 25 ветротурбин будут инсталлированы", - сообщил руководитель Департамента возобновляемой энергетики OKKO Group Алексей Коненко, добавив, что вторая ветроэлектростанция будет также расположена в Волынской области и будет иметь мощность около 190 МВт.

Вызовы для ветровой и солнечной энергетики

Игорь Ретивов из ДТЭК ВИЭ отметил, что новые крупные проекты в сфере возобновляемой энергетики требуют финансирования от международных банков, ведь собственного капитала украинским инвесторам будет недостаточно. На пути к привлечению иностранного финансирования инвесторы сталкиваются с такими проблемами, как стабильность регуляторного поля, долги на рынке электроэнергии и страхование военных рисков.

Одним из самых больших вызовов для новых проектов в сфере ВИЭ является проблема гарантированного и долговременного выкупа электроэнергии. "На сегодня нет потребителей, которые готовы на волатильном рынке заключить длинный контракт на какой-то большой объем. Культура в Европе - это как раз заключение длинных контрактов на выкуп электроэнергии", - прокомментировал Игорь Ретивов.

Для решения этого вопроса бизнес предлагает запустить "зеленые" аукционы. Они уже проводились в 2024 году, но необходимо увеличить квоты, то есть объем мощности, на который инвестор может построить электростанцию и получить долгосрочный контракт на продажу электроэнергии государству. "Зеленые" аукционы дадут возможность гарантировать банкам возврат их средств", - отметил представитель ДТЭК ВИЭ.

Еще одним решением может стать создание Фонда гарантирования минимальной цены. Он должен гарантировать выплату производителю минимальной цены электроэнергии в случае проседания рыночной цены до такого значения. Уже несколько европейских правительств заявили о готовности принять участие в финансировании такого фонда на украинском рынке. Идею также поддержала Еврокомиссия.

"Лучшей идеи за гарантирование минимальной цены на определенный срок времени никто не придумал. Это уверенность для международных инвесторов в том, что вы сюда зайдете и вы будете получать выплаты, хотя бы 5-10 лет", - сказала генеральный директор норвежской компании Scatek Solar Алина Свидерская.

Она привела примеры бизнеса компании в африканских странах, а также Румынии и Польше, где Scatek Solar заключает контракты на продажу электроэнергии по цене, которая номинирована в евро и гарантирована на много лет вперед. "В Украине мы еще очень далеки от этого", - добавила Алина Свидерская.

Развитие ветроэнергетики также осложняется налоговым нагрузками, а именно уплатой пошлины и НДС при импорте оборудования для ветроэлектростанций. Участники конференции высказались, что государство должно освободить от налогообложения это оборудование, что улучшит окупаемость проектов.

"Сегодня мы заплатили НДС и почти сразу же мы подаемся на его возмещение. Это только увеличивает капиталовложения и забирает время компаний на оформление возврата НДС", - прокомментировал Алексей Коненко из ОККО Group.

Он считает, что для более быстрой реализации крупных ветровых проектов необходимо сократить время на подключение к сетям оператора энергосистемы "Укрэнерго".

Руководитель Департамента возобновляемой энергетики OKKO Group Олекса Коненко рассказал о проектах ветроэлектростанций компании, которые строятся в Волынской области (We Build Ukraine)

По словам Игоря Ретивова, необходимо продолжать интеграцию украинского рынка электроэнергии в общеевропейский, так называемый market coupling (англ. объединение рынков). "Это приведет нас к стандартам европейского рынка", - сказал он.

Локализация производства энергетического оборудования

Развитие возобновляемой энергетики стимулирует приток инвестиций в сектор машиностроения, в частности создание в Украине производства ветроэнергетических установок (ветряков). До начала полномасштабного вторжения единственный в Украине производитель ветротурбин мультимегаваттного класса - компания "Френдли Винд Технолоджи" - производила ветротурбины на заводах в г. Краматорск Донецкой области. В 2023-2024 годах она перенесла производство в Закарпатскую область.

Как сообщил исполнительный директор "Френдли Винд Технолоджи" Владислав Фурдик, компания уже производит ветротурбины единичной мощностью 4,8 МВт и строит первую на Закарпатье ветроэлектростанцию мощностью более 80 МВт. Более того, компания проводит модернизацию производственных линий, что позволит производить ветротурбины единичной мощностью 5,2 МВт.

"Сейчас у нас мощность производства растет с каждым годом - от 25 ВЭУ (ветроэнергетических установок - ред.) в год... наша цель выйти на производство около 100 ВЭУ в год с возможностью их монтажа в Закарпатском регионе и Украине в целом", - сказал Владислав Фурдик, добавив, что на сегодня компания впервые в Украине запускает производство лопастей ветротурбин.

Национальные инжиниринговые компании также получают заказы на производство составляющих солнечных ветроэлектростанций. На сегодня в Украине уже производятся опорные для солнечных панелей металлоконструкции. Как сообщил Сергей Шакалов, СЕО группы компаний KNESS, в Украине есть потенциал для локализации производства инверторов и силовой электроники для нужд солнечной энергетики.

Возможности для наращивания экспорта биометана

Имея развитый аграрно-промышленный комплекс и много лесных хозяйств, в Украине есть все условия для развития биоэнергетики - отрасли, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии из местного, органического сырья и замещать значительные объемы импортируемого природного газа.

"Биоэнергетика в 2020 году (последние опубликованные статистические данные - ред.) уже заместила 5,2 млрд кубических метров газа. Примерно 17% газа, который потребляет Украина, замещено биоэнергетикой", - прокомментировал председатель правления Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха, добавив, что дополнительно как минимум 1 млрд кубических метров еще можно было бы заместить ресурсом биоэнергетики, если бы не текущие вызовы.

Первый из них - это субсидированные цены на природный газ для населения и коммунальных предприятий. Например, цена газа для населения на сегодня составляет 8 гривен за кубический метр, для бюджетных учреждений - 16 гривен за кубометр, для промышленности - 20 гривен. При этом газ из Европы в феврале импортировался по цене 31 гривна за кубометр. При рыночных ценах на газ (20-31 гривны за кубометр) котел на биотопливе имеет прекрасную окупаемость, тогда как при цене 8 гривен за кубометр - он не окупается, что лишает стимулов замещать ископаемый энергоресурс на биотопливо.

Председатель правления Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха отметил, что одна из проблем для развития биоэнергетики - это субсидированные цены на газ (We Build Ukraine)

Другой проблемой для строительства котельных на биотопливе, по словам Геогрия Гелетухи, является монопольное положение владельцев тепловых сетей городов, которые неохотно пускают в свои сети новых производителей тепла.

Присутствующий на конференции генеральный директор агрохолдинга "Галс Агро" Сергей Кравчук отметил, что на сегодня производители биометана (заменителя природного газа, который получают из биосырья) сталкиваются с длительной процедурой подключения своего производства к газовым сетям. Особенно это является проблемой для небольших фермерских предприятий.

"У нас сегодня подключение биометана (к газовым сетям - ред.) занимает два года. Очень, очень медленно принимаются технические условия, делается проект. Маленький фермер не может себе этого позволить. "Нафтогаз" не сильно заинтересован подключать маленьких производителей. У них ("Нафтогаза" - ред.) нет программы по подключению биометановых заводов", - сказал Сергей Кравчук.

Генеральный директор агрохолдинга "Галс Агро" Сергей Кравчук рассказал о проблемах с подключением биометанового производства к газовым сетям (We Build Ukraine)

Участники конференции отметили важность наращивать производство биометана как можно скорее, чтобы Украина успела занять свою нишу на европейском рынке.

"Европейский рынок имеет амбициозную цель: увеличить потребление газов органического происхождения на внутреннем рынке до 2030 года до 35 миллиардов кубометров в год. То, что у нас сейчас строятся как раз такие предприятия, означает, что мы находимся в тренде. Это для наших предприятий перспектива - закрывать потребность нашего рынка и экспортировать биометан на рынок ЕС", - отметил Александр Кубраков.

По данным Биоэнергетической ассоциации, на сегодня в Украине работает 4 биометановых завода общей мощностью производства 17 млн кубических метров в год. В 2025 году планируется запуск дополнительных мощностей, после чего общий объем производства возрастет до 111 млн кубических метров.

Развитие производства биоэтанола

Еще одно мощное направление использования биосырья является производство биоэтанола - этилового спирта, который получается из продуктов растениеводства и добавляется к бензинам для замещения ископаемого топлива.

"На сегодня в Украине уже работает 17 биоэтанольных заводов, которые в прошлом году произвели около 180 тысяч биоэтанола, из них 100 тысяч было отправлено на экспорт", - прокомментировал директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тарас Миколаенко. Сейчас в Украине строятся новые биоэтанольные заводы общей мощностью до 300 тысяч тонн в год.

По словам директора Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тараса Миколаенко самым большим вызовом для производства биоэтанола являются квоты на экспорт продукта в ЕС (We Build Ukraine)

"Самый большой вызов для отрасли - это восстановление довоенных квот на поставку этилового спирта в Европу. Эти квоты должны восстановиться с 6 июня", - сказал руководитель профильной ассоциации, добавив, что до 2022 года квота на экспорт этанола в ЕС составляла 100 тысяч тонн. Украинский экспорт уже достиг этого показателя в 2024 году, поэтому возвращение квоты создаст проблемы новым предприятиям для сбыта их продукции.

Решения необходимы уже сейчас

Как отметили спикеры конференции, проведенной центром We Build Ukraine, Украина уже продемонстрировала мощный уровень развития возобновляемой энергетики. По данным международной компании Boston Consulting Group, доля этого сектора будет только расти. Украинские возобновляемые продукты (электроэнергия из ВИЭ, биометан, биоэтанол) - очень востребованы на европейском рынке.

Однако, для реализации новых проектов надо устранить существующие проблемы. "Действительно, есть много вопросов, которые можно решать сейчас. В каждом сегменте (ветровой, солнечной энергетики, производства биотоплива) есть свои проблемы", - сказал Александр Кубраков.