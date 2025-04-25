От идеи - до бизнеса. Как ветеранам получить до 1,5 миллиона гривен на собственное дело

Ветераны и родственники погибших защитников могут получить грант до 1,5 млн гривен на развитие собственного дела. Для этого до 28 апреля нужно подать бизнес-проект на конкурс "Варто діяти".

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Украинского ветеранского фонда рассказывает, кто и на каких условиях может получить грант на собственное дело.

Как получить грант

Конкурс грантов "Варто діяти" от Украинского ветеранского фонда предоставляет возможность ветеранам, членам их семей и родным погибших защитников получить от 500 тысяч до 1,5 млн гривен на открытие или развитие бизнеса. Кроме этого, проекты из сферы ІТ могут получить дополнительные средства и менторскую поддержку от SKELAR.

Заявки будут принимать до 28 апреля 2025 года (до 18:00 по киевскому времени). Победителей объявят 17 июня.

Участников, которые пройдут технический отбор Украинского ветеранского фонда и будут соответствовать критериям SKELAR, автоматически зачислят в ІТ-школу для ветеранов Brave Builders. Обучение стартует в сентябре.

Ветеранам после обучения комплексно будут оказывать поддержку, которая включает менторство, инкубацию проектов, много практики, инвестиции для развития и масштабирования бизнеса, экспертизу от 10+ основателей успешных IT-бизнесов и тому подобное.

Кто может подать заявки на конкурс

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, которые зарегистрированы как физические лица-предприниматели;

жена или муж ветерана, которые зарегистрированы как физические лица-предприниматели, в случае, если проекты направлены на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, обеспечение сохранения и восстановления их физического и психического здоровья;

юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за год до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Подать заявку на конкурс бизнес-проектов можно до 28 апреля (фото: me.gov.ua)

Добавим, что "Варто діяти" - это грантовая программа по поддержке ветеранского предпринимательства от Украинского ветеранского фонда Минветеранов. К реализации конкурса присоединились SKELAR - украинский венчур-билдер, который строит международные tech-бизнесы, и крупнейший экспортер зерновых из Украины Kernel.