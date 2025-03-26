"Укрзализныця" нуждается в изменениях: эксперт рассказала, как спасти компанию

Для реформирования "Укрзализныци", которая имеет крайне убыточный сегмент пассажирских перевозок, в долгосрочной перспективе необходимо разделить бизнес компании на три отдельных направления. На сегодня компания нуждается в инвестициях в обновление парка локомотивов и строительство новых путей, в частности развития евроколеи.

Подробнее о шагах для улучшения состояния дел на железной дороге и строительства евроколеи - в материале РБК-Украина .

Во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста", которую 25 марта провел независимый аналитический центр We Build Ukraine, соучредитель центра Анна Юрченко отметила, что будущее государственного оператора железнодорожных перевозок зависит от принятия закона "О железнодорожном транспорте".

Стратегический курс для "Укрзализныци"

"Необходимо принять закон "О железнодорожном транспорте". В таком случае будет функционировать три вида бизнеса. Из "Укрзализныци" образуется три компании - грузовая, пассажирская и компания по управлению инфраструктурой", - сказала она в комментарии РБК-Украина.

Эксперт добавила, что бизнес грузовой компании будет чувствовать себя комфортно, ведь грузовые перевозки являются прибыльными на сегодня и приносят основной доход для компании.

В то же время как будущая компания-оператор пассажирских перевозок (как и во всех странах) будет нуждаться в дотациях из местного или государственного бюджета. Также во внешнем финансировании будет нуждаться инфраструктурная компания.

По словам соосновательницы We Build Ukraine, она может его получить или из государственного бюджета или от определенных международных финансовых организаций и структурных фондов ЕС.

"Это долгий процесс. С момента принятия закона до того времени, когда все это заработает может пройти пять лет", - прокомментировала Анна Юрченко продолжительность процесса реформирования "Укрзализныци".

Что надо делать на железной дороге сейчас

В краткосрочной перспективе "Укрзализныця" должна сосредоточить свои инвестиции на улучшении состояния дел в путевом хозяйстве, строительстве пилотной евроколеи и приобретении новых локомотивов.

"На сегодня инфраструктура и путевое хозяйство - изношены. За годы войны привлекались средства, чтобы закупить рельсы, но на сами работы требуется дополнительное финансирование или из бюджета или хотя бы при поддержке государственных гарантий... Необходимо в первую очередь инвестировать в путевое хозяйство. Также нужно обновить парк локомотивов", - добавила эксперт.

Развитие евроколеи

Учитывая финансовую и техническую ограниченность, "Укрзализныця" должна выбрать приоритетные проекты по строительству евроколеи и сконцентрировать усилия на их реализации.

"Необходимо определить наиболее приоритетные маршруты, которые дают наибольший экономический эффект. Нам надо ориентироваться не на пассажиропоток, а на перевозку грузов, что даст мультипликатор в экономику", - сказала Анна Юрченко в комментарии РБК-Украина.

Эксперт подчеркнула, что евроколея по маршруту Чоп-Ужгород на сегодня строится для обеспечения в первую очередь грузопотока. "На этих 80-ти километрах (от границы с ЕС вглубь территории Украины - ред.) будут логистические терминалы, перевалка, будет определенный бизнес", - добавила эксперт.

Основатель аналитического центра We Build Ukraine, вице-премьер-министр по восстановлению Украины (2022-2024) Александр Кубраков отметил, что использование евроколеи позволит ускорить доставку грузов в направлении европейского рынка.

"География нашей логистики меняется, главный рынок для нас сегодня - это рынок ЕС, наши основные экспортеры работают с этим рынком. Это ускорит и увеличит эффективность работы нашей железной дороги", - прокомментировал он для РБК-Украина.

Во время конференции заместитель министра финансов Александр Кава, сказал, что проект по строительству евроколеи по маршруту Чоп-Ужгород планируется завершить этим летом.

"Сейчас идут активные работы по строительству евроколеи Чоп-Ужгород. Этот проект финансируется на 50% за средства Евросоюза, на 50% - за средства госбюджета. Уже этим летом этот проект уже начнет работать", - сказал он.

Александр Кава пояснил, что пилотный проект евроколеи даст возможность не только запустить прямые пассажирские поезда из Ужгорода в направлении Будапешта, Братиславы, Праги, Вены, Дрездена, но и дать возможность грузоотправителям в Ужгороде сразу грузить свои грузы в вагоны на евроколеи и отправлять своим партнерам в Европу и так же получать товары из ЕС в город Ужгород.

По его словам, перспективным проектом по строительству евроколеи является возведение магистрали, которая будет соединять с ЕС такие города как Луцк, Ровно, Житомир и Киев.