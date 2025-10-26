ПВО сбила КАБ над Кривым Рогом: обломки повредили предприятие, есть раненый

"Город был атакован КАБом, который был уничтожен ПВО. Спасибо", - написал он.

По предварительным данным, от обломков пострадало промышленное предприятие. Пожар уже потушен.

Также в результате атаки один человек пострадал.

Стоит заметить, что от Кривого Рога до лиии боевого столкновения около 75 километров.

Напомним, сегодня днем Воздушные силы предупреждали о воздушной опасности для Кривого Рога. По их данным, враг запустил в направлении города КАБ.

Стоит заметить, что это первый подтвержденный удар авиационной бомбой по городу. Ранее, в июле этого года, уже сообщалось об ударе авиабомбой по городу. Однако тогда выяснилось, что был использован другой тип ракет.

РБК-Украина в материале рассказало, какой тип оружия мог использовать враг, мог ли это быть "Гром-1" и в чем разница между управляемыми авиабомбами, ракетами и дронами.

Новые авиабомбы РФ

На прошлой неделе россияне впервые запустили по Одесской области купленные авиабомбы. Тогда начальник ОВА Олег Кипер отметил, что инцидент является новой серьезной угрозой для Одесской области, поскольку такие удары несут колоссальную опасность для людей, и могут нанести колоссальную опасность.

Недавно РБК-Украина сообщало, что по данным ГУР МО Украины, Россия выходит на серийное производство авиабомб с УМПК. Это авиабомбы, которые называют "Гром-1" или "Гром-2", но суть их одинакова: боевой радиус применения составляет 150-200 км.