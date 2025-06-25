"Путин не побеждает". Зеленский предложил Трампу две новые сделки
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом усиление ПВО в Украине и совместное производство дронов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Зеленский написал в Telegram.
"Поздравил Президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией", - написал Зеленский.
По его словам, с Трампом была обсуждена защита украинцев и закупка американских систем ПВО для прикрытия городов Украины.
"Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга", - рассказал Зеленский.
Он рассказал Трампу о том, как прошли встречи технической команды Украины с Россией в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. В частности о том, что Россия передала Украине трупы своих же погибших.
"Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных. Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил Трампу фактаж того, что реально происходит на земле. Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, незадолго до этого Зеленский рассказал, что его встреча с Трампом была содержательной. По его словам, во время разговора они "охватили все действительно значимые вопросы".
А вот Трамп рассказал, что Зеленский во время сегодняшней их встречи был "очень милым".
Подробно о том, что известно о встрече Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.
Усиление ПВО Украины
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал предоставление Украине 350 ракет ASRAAM, предназначенных для систем ПВО.
Финансирование будет поступать из доходов от замороженных российских активов. Лидер лейбористов Кир Стармер отметил, что вполне справедливо, чтобы страна-агрессор несла ответственность и платила за последствия развязанной ею войны.
Кроме того, украинская система противовоздушной обороны получает усиление и из других источников. Так, 23 июня в Украине начал работу офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace - производителя систем ПВО NASAMS.
Трамп после саммита в Гааге 25 июня не исключил предоставление Украине ракет для ЗРК Patriot. Последние играют большую роль в прикрытии украинских городов от атак баллистических и аэробаллистических ракет.
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