"Он был очень милым": Трамп рассказал, о чем сегодня говорил с Зеленским

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время своей речи на саммите Альянса в Гааге.

"Я просто хотел узнать, как у него дела. На самом деле это было очень приятно. Знаете, у нас были небольшие трудности, но иногда он был очень милым. Думаю, он хотел бы, чтобы все это закончилось. Я так думаю", - сказал Трамп.

По его словам, во время встречи с Зеленским он понял, что тот "хотел бы, чтобы все это закончилось". Трамп считает, что сейчас "самое подходящее время, чтобы положить этому конец".

"Я думаю, это очень хорошее время, чтобы прекратить войну. И если я смогу, я поговорю с Путиным, можем ли мы прекратить войну. Они (украинцы, - ред.) смелые люди, Зеленский отвоевывает свое государство. Это очень сложная битва, которую он ведет, но он очень успешен в ней", - сказал Трамп.

Напомним, незадолго до этого Зеленский рассказал, что его встреча с Трампом была содержательной. По его словам, во время разговора они "охватили все действительно значимые вопросы".