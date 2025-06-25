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"Путін не перемагає". Зеленський запропонував Трампу дві нові угоди

Середа 25 червня 2025 19:19
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"Путін не перемагає". Зеленський запропонував Трампу дві нові угоди Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Офіс президента)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом посилення ППО в Україні та спільне виробництво дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Зеленський написав у Telegram.

"Привітав Президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією", - написав Зеленський.

За його словами, з Трампом було обговорено захист українців та закупівлю американських систем ППО для прикриття міст України.

"Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного", - розповів Зеленський.

Він розповів Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди України з Росією в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Зокрема про те, що Росія передала Україні трупи своїх же загиблих.

"Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив Трампу фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, незадовго до цього Зеленський розповів, що його зустріч з Трампом була змістовною. За його словами, під час розмови вони "охопили всі дійсно значимі питання".

А ось Трамп розповів, що Зеленський під час сьогоднішньої їх зустрічі був "дуже милим".

Детально про те, що відомо про зустріч Трампа та Зеленського - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Посилення ППО України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував надання Україні 350 ракет ASRAAM, призначених для систем ППО.

Фінансування надходитиме з прибутків від заморожених російських активів. Лідер лейбористів Кір Стармер наголосив, що цілком справедливо, аби країна-агресор несла відповідальність і платила за наслідки розв’язаної нею війни.

Окрім того, українська система протиповітряної оборони отримує підсилення й з інших джерел. Так, 23 червня в Україні розпочав роботу офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace - виробника систем ППО NASAMS.

Трамп після саміту в Гаазі 25 червня не виключив надання Україні ракет для ЗРК Patriot. Останні відіграють велику роль у прикритті українських міст від атак балістичних та аеробалістичних ракет.

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