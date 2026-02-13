ПВО не справляется: какая украинская ракета вызывает нервный тик у российских солдат
В ночь на 12 февраля ВСУ нанесли результативный удар по российскому арсеналу ГРАУ под Котлубанью. Это второй официально подтвержденный случай применения крылатой ракеты FP-5 "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удар по складу главного ракетно-артиллерийского управления сопровождался мощными взрывами и последующей вторичной детонацией.
В официальной сводке отмечено: "зафиксировано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією".
Местные власти провели эвакуацию поселка Котлубань, расположенного примерно в километре от объекта.
Это уже второй эпизод, когда использование FP-5 "Фламинго" подтверждено официально.
Впервые название ракеты прозвучало в сообщении о серии январских ударов по полигону "Капустин Яр", где, как утверждалось, поражалась инфраструктура подготовки пусков ракет средней дальности.
Возможное обновление ракеты
Повторный успешный прорыв защищенных объектов может указывать на модернизацию ракеты.
Ранее сообщалось о планах оснастить FP-5 системой полета на малых высотах. Наиболее вероятным решением считается интеграция TERCOM — технологии сопоставления рельефа местности для навигации.
Снижение высоты маршрута позволяет крылатой ракете уходить из зоны обнаружения наземных РЛС, а автономная навигация повышает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.
Тот факт, что оба пораженных объекта находятся в одном регионе и расположены на расстоянии около 120 км друг от друга, может свидетельствовать о недостаточном усилении ПВО в данном районе.
Напоминаем, что украинские силы провели серию точечных атак по стратегическим военным объектам на территории РФ. В числе целей оказались арсенал в районе Котлубани Волгоградской области, а также предприятие ракетной промышленности в Мичуринске, что свидетельствует о расширении географии ударов по ключевой инфраструктуре противника.
Отметим, что в результате удара украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону "Капустин Яр" были выведены из строя объекты, связанные с обслуживанием баллистических ракет, а также ряд технических сооружений, обеспечивающих функционирование этой инфраструктуры.