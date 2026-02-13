ППО не справляється: яка українська ракета викликає нервовий тик у російських солдатів

У ніч на 12 лютого ЗСУ завдали результативного удару по російському арсеналу ГРАУ під Котлубанню. Це другий офіційно підтверджений випадок застосування крилатої ракети FP-5 "Фламінго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS .

Той факт, що обидва уражені об'єкти розташовані в одному регіоні і розташовані на відстані близько 120 км один від одного, може свідчити про недостатнє посилення ППО в цьому районі.

Раніше повідомлялося про плани оснастити FP-5 системою польоту на малих висотах. Найімовірнішим рішенням вважається інтеграція TERCOM - технології зіставлення рельєфу місцевості для навігації.

Уперше назва ракети прозвучала в повідомленні про серію січневих ударів по полігону "Капустин Яр", де, як стверджували, уражалася інфраструктура підготовки пусків ракет середньої дальності.

Це вже другий епізод, коли використання FP-5 "Фламінго" підтверджено офіційно.

В офіційному зведенні зазначено: "зафіксовано потужні вибухи на території об'єкта з подальшою вторинною детонацією".

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що удар по складу головного ракетно-артилерійського управління супроводжувався потужними вибухами і подальшою вторинною детонацією.

Нагадуємо, що українські сили провели серію точкових атак по стратегічних військових об'єктах на території РФ. Серед цілей виявилися арсенал у районі Котлубані Волгоградської області, а також підприємство ракетної промисловості в Мічурінську, що свідчить про розширення географії ударів по ключовій інфраструктурі противника.

Зазначимо, що внаслідок удару українських ракет "Фламінго" по російському полігону "Капустін Яр" були виведені з ладу об'єкти, пов'язані з обслуговуванням балістичних ракет, а також низка технічних споруд, що забезпечують функціонування цієї інфраструктури.