ППО не справляється: яка українська ракета викликає нервовий тик у російських солдатів
У ніч на 12 лютого ЗСУ завдали результативного удару по російському арсеналу ГРАУ під Котлубанню. Це другий офіційно підтверджений випадок застосування крилатої ракети FP-5 "Фламінго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.
Читайте також: Україна може отримати 35 ракет PAC-3 для Patriot: Німеччина запропонувала нестандартну ідею
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що удар по складу головного ракетно-артилерійського управління супроводжувався потужними вибухами і подальшою вторинною детонацією.
В офіційному зведенні зазначено: "зафіксовано потужні вибухи на території об'єкта з подальшою вторинною детонацією".
Місцева влада провела евакуацію селища Котлубань, розташованого приблизно за кілометр від об'єкта.
Це вже другий епізод, коли використання FP-5 "Фламінго" підтверджено офіційно.
Уперше назва ракети прозвучала в повідомленні про серію січневих ударів по полігону "Капустин Яр", де, як стверджували, уражалася інфраструктура підготовки пусків ракет середньої дальності.
Можливе оновлення ракети
Повторний успішний прорив захищених об'єктів може вказувати на модернізацію ракети.
Раніше повідомлялося про плани оснастити FP-5 системою польоту на малих висотах. Найімовірнішим рішенням вважається інтеграція TERCOM - технології зіставлення рельєфу місцевості для навігації.
Зниження висоти маршруту дає змогу крилатій ракеті йти із зони виявлення наземних РЛС, а автономна навігація підвищує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
Той факт, що обидва уражені об'єкти розташовані в одному регіоні і розташовані на відстані близько 120 км один від одного, може свідчити про недостатнє посилення ППО в цьому районі.
Нагадуємо, що українські сили провели серію точкових атак по стратегічних військових об'єктах на території РФ. Серед цілей виявилися арсенал у районі Котлубані Волгоградської області, а також підприємство ракетної промисловості в Мічурінську, що свідчить про розширення географії ударів по ключовій інфраструктурі противника.
Зазначимо, що внаслідок удару українських ракет "Фламінго" по російському полігону "Капустін Яр" були виведені з ладу об'єкти, пов'язані з обслуговуванням балістичних ракет, а також низка технічних споруд, що забезпечують функціонування цієї інфраструктури.