Patriot, Leopard и не только. Польша рассекретила военную помощь Украине
Польша объявила списки военной помощи Украине за 2022-2023 годы. В частности, ВСУ получили самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты PAC-3 для системы Patriot.
Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
Польша раскрывает детали военной помощи.
Наиболее значительные пожертвования Польши в Украине были сделаны в 2022-2023 годах. Их ориентировочная стоимость - около 15 миллиардов злотых.
Стоимость пожертвований Украине с 2024 года по настоящее время составляет 1,55 миллиарда злотых.
"Сегодня начался процесс рассекречивания пожертвований. Потом я смогу предоставить все точные данные, но уже сейчас много ценной информации. Мы делаем это не потому, что "нас поймали", а потому, что гордимся этой помощью", - сказал Косиняк-Камиш.
Направления помощи Украине
Топ-чиновник назвал направления помощи Украине от Польши:
- пожертвования и оборудование;
- обучение;
- продолжение работы над созданием логистического центра, в том числе на базе аэропорта Жешув-Ясенко.
Какую военную поддержку оказала Польша Украине
Так, Украине было передано в 2022-2023 годах:
- танки Т-72, ПТ-91 и Леопард 2А4;
- бронетранспортеры и боевые машины пехоты "Росомак",
- БРДМ и БВП-1;
- артиллерийская техника: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика";
- БМ-21,
- 120-мм и 60-мм минометы;
- беспилотные летательные аппараты "Вармейт" и ФлайАй.
Также Украина получила следующее вооружение:
- ракеты PAC-3 для системы Patriot;
- беспилотный летательный аппарат "SCAN EAGLE";
- реактивные ракеты; авиационные бомбы;
- противотанковые управляемые ракеты;
- снаряды для гранатометов; оборудование, принадлежности и запасные части для авиационной и бронетехники и зенитных комплексов "NEWA";
- танковые боеприпасы;
- артиллерийские боеприпасы;
- минометные боеприпасы;
- индивидуальное снаряжение солдата.
В переданное оборудование также вошли:
- самолеты МиГ-29;
- вертолеты Ми-24;
- зенитный ракетный комплекс WEGA S-200;
- пусковые установки NEWA S-125SC;
- зенитные комплексы ЗСУ-23-4 (Шилка) и ЗСУ-23-2;
- комплексы OSA с ракетами
В Украину также поступили:
- ракеты для систем КУБ;
- танковые боеприпасы;
- артиллерийские боеприпасы;
- минометные боеприпасы;
- винтовки ГРОТ, ПКМ, АКМС и СИД,
- личное снаряжение солдат.
Почему Польша помогает Украине
Владислав Косиняк-Комыш отметил, что все пожертвования Польши часто являются результатом обязательств союзников. Страна входит в УКГО (Украинскую контактную группу по обороне) - коалицию стран, поддерживающих Украину.
"Она активно действует там и возглавляет важную группу по бронетехнике. Сюда входят как танки, так и бронемашины, которые были переданы в дар. Польша является большим донором в этой области. Поэтому помощь Украине также является обязательством НАТО", - добавил он.
Ракеты PAC-3 для системы Patriot
Говоря о ракетах для систем Patriot, Косиняк-Камыш отметила, что Польша входит в шесть стран НАТО, использующих эту систему Patriot с ракетами PAC-3.
"По просьбе Генсека НАТО и Европейского командования США было принято решение о передаче ракет Patriot. Передаваемое количество находится в пределах наших возможностей", - сообщил министр национальной обороны.
Польша подтвердила передачу Украине ракет для ЗРК Patriot для защиты от российских атак. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
У польского президента Кароля Навроцкого считают неправильным решение правительства по рассекречиванию данных о военной помощи Польше Украине. Они считают, что эта информация не должна становиться публичной.