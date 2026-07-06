Patriot, Leopard и не только. Польша рассекретила военную помощь Украине

Польша объявила списки военной помощи Украине за 2022-2023 годы. В частности, ВСУ получили самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты PAC-3 для системы Patriot.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Польша раскрывает детали военной помощи.

Наиболее значительные пожертвования Польши в Украине были сделаны в 2022-2023 годах. Их ориентировочная стоимость - около 15 миллиардов злотых.

Стоимость пожертвований Украине с 2024 года по настоящее время составляет 1,55 миллиарда злотых.

"Сегодня начался процесс рассекречивания пожертвований. Потом я смогу предоставить все точные данные, но уже сейчас много ценной информации. Мы делаем это не потому, что "нас поймали", а потому, что гордимся этой помощью", - сказал Косиняк-Камиш.

Направления помощи Украине

Топ-чиновник назвал направления помощи Украине от Польши:

пожертвования и оборудование;

обучение;

продолжение работы над созданием логистического центра, в том числе на базе аэропорта Жешув-Ясенко.

Какую военную поддержку оказала Польша Украине

Так, Украине было передано в 2022-2023 годах:

танки Т-72, ​​ПТ-91 и Леопард 2А4;

бронетранспортеры и боевые машины пехоты "Росомак",

БРДМ и БВП-1;

артиллерийская техника: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика";

БМ-21,

120-мм и 60-мм минометы;

беспилотные летательные аппараты "Вармейт" и ФлайАй.

Также Украина получила следующее вооружение:

ракеты PAC-3 для системы Patriot;

беспилотный летательный аппарат "SCAN EAGLE";

реактивные ракеты; авиационные бомбы;

противотанковые управляемые ракеты;

снаряды для гранатометов; оборудование, принадлежности и запасные части для авиационной и бронетехники и зенитных комплексов "NEWA";

танковые боеприпасы;

артиллерийские боеприпасы;

минометные боеприпасы;

индивидуальное снаряжение солдата.

В переданное оборудование также вошли:

самолеты МиГ-29;

вертолеты Ми-24;

зенитный ракетный комплекс WEGA S-200;

пусковые установки NEWA S-125SC;

зенитные комплексы ЗСУ-23-4 (Шилка) и ЗСУ-23-2;

комплексы OSA с ракетами

В Украину также поступили:

ракеты для систем КУБ;

танковые боеприпасы;

артиллерийские боеприпасы;

минометные боеприпасы;

винтовки ГРОТ, ПКМ, АКМС и СИД,

личное снаряжение солдат.

Почему Польша помогает Украине

Владислав Косиняк-Комыш отметил, что все пожертвования Польши часто являются результатом обязательств союзников. Страна входит в УКГО (Украинскую контактную группу по обороне) - коалицию стран, поддерживающих Украину.

"Она активно действует там и возглавляет важную группу по бронетехнике. Сюда входят как танки, так и бронемашины, которые были переданы в дар. Польша является большим донором в этой области. Поэтому помощь Украине также является обязательством НАТО", - добавил он.

Ракеты PAC-3 для системы Patriot

Говоря о ракетах для систем Patriot, Косиняк-Камыш отметила, что Польша входит в шесть стран НАТО, использующих эту систему Patriot с ракетами PAC-3.

"По просьбе Генсека НАТО и Европейского командования США было принято решение о передаче ракет Patriot. Передаваемое количество находится в пределах наших возможностей", - сообщил министр национальной обороны.