ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Patriot, Leopard и не только. Польша рассекретила военную помощь Украине

22:24 06.07.2026 Пн
3 мин
Польша перестала скрывать суммы, потраченные на поддержку Украины
aimg Елена Бджола
Patriot, Leopard и не только. Польша рассекретила военную помощь Украине Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Польша объявила списки военной помощи Украине за 2022-2023 годы. В частности, ВСУ получили самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты PAC-3 для системы Patriot.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Польша раскрывает детали военной помощи.

Наиболее значительные пожертвования Польши в Украине были сделаны в 2022-2023 годах. Их ориентировочная стоимость - около 15 миллиардов злотых.

Стоимость пожертвований Украине с 2024 года по настоящее время составляет 1,55 миллиарда злотых.

"Сегодня начался процесс рассекречивания пожертвований. Потом я смогу предоставить все точные данные, но уже сейчас много ценной информации. Мы делаем это не потому, что "нас поймали", а потому, что гордимся этой помощью", - сказал Косиняк-Камиш.

Направления помощи Украине

Топ-чиновник назвал направления помощи Украине от Польши:

  • пожертвования и оборудование;
  • обучение;
  • продолжение работы над созданием логистического центра, в том числе на базе аэропорта Жешув-Ясенко.

Какую военную поддержку оказала Польша Украине

Так, Украине было передано в 2022-2023 годах:

  • танки Т-72, ​​ПТ-91 и Леопард 2А4;
  • бронетранспортеры и боевые машины пехоты "Росомак",
  • БРДМ и БВП-1;
  • артиллерийская техника: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика";
  • БМ-21,
  • 120-мм и 60-мм минометы;
  • беспилотные летательные аппараты "Вармейт" и ФлайАй.

Также Украина получила следующее вооружение:

  • ракеты PAC-3 для системы Patriot;
  • беспилотный летательный аппарат "SCAN EAGLE";
  • реактивные ракеты; авиационные бомбы;
  • противотанковые управляемые ракеты;
  • снаряды для гранатометов; оборудование, принадлежности и запасные части для авиационной и бронетехники и зенитных комплексов "NEWA";
  • танковые боеприпасы;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • минометные боеприпасы;
  • индивидуальное снаряжение солдата.

В переданное оборудование также вошли:

  • самолеты МиГ-29;
  • вертолеты Ми-24;
  • зенитный ракетный комплекс WEGA S-200;
  • пусковые установки NEWA S-125SC;
  • зенитные комплексы ЗСУ-23-4 (Шилка) и ЗСУ-23-2;
  • комплексы OSA с ракетами

В Украину также поступили:

  • ракеты для систем КУБ;
  • танковые боеприпасы;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • минометные боеприпасы;
  • винтовки ГРОТ, ПКМ, АКМС и СИД,
  • личное снаряжение солдат.

Почему Польша помогает Украине

Владислав Косиняк-Комыш отметил, что все пожертвования Польши часто являются результатом обязательств союзников. Страна входит в УКГО (Украинскую контактную группу по обороне) - коалицию стран, поддерживающих Украину.

"Она активно действует там и возглавляет важную группу по бронетехнике. Сюда входят как танки, так и бронемашины, которые были переданы в дар. Польша является большим донором в этой области. Поэтому помощь Украине также является обязательством НАТО", - добавил он.

Ракеты PAC-3 для системы Patriot

Говоря о ракетах для систем Patriot, Косиняк-Камыш отметила, что Польша входит в шесть стран НАТО, использующих эту систему Patriot с ракетами PAC-3.

"По просьбе Генсека НАТО и Европейского командования США было принято решение о передаче ракет Patriot. Передаваемое количество находится в пределах наших возможностей", - сообщил министр национальной обороны.

Польша подтвердила передачу Украине ракет для ЗРК Patriot для защиты от российских атак. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

У польского президента Кароля Навроцкого считают неправильным решение правительства по рассекречиванию данных о военной помощи Польше Украине. Они считают, что эта информация не должна становиться публичной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Польша Военная помощь Война России против Украины
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины