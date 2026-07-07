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Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов

07:25 07.07.2026 Вт
2 мин
Будет ли между Украиной и Польшей пик эскалации?
aimg Филипп Бойко
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов Фото: глава Офиса президента Кирилл Буданов (Telegram/Буданов)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Польша готовит незрелые эскалационные шаги к 11 июля на годовщину Волынской трагедии. Он подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких ультиматумов от партнеров.

Об этом чиновник заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

Кирилл Буданов прогнозирует пик напряжения в отношениях с Польшей на следующей неделе и самый сложный этап в двусторонних отношениях еще впереди. Главным фактором станет историческая дата.

"Он точно будет впереди. Здесь нет большой тайны. У нас чуть меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии", - заявил он.

По имеющейся информации, польская сторона планирует действия, которые могут привести к очередному обострению. Однако, по словам руководителя Офиса президента, Украина занимает твердую позицию по отношению к любому внешнему давлению.

"Украина не воспримет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум - это Российская Федерация. Без оскорблений в Польшу - но она немножко мощнее, чем Польша. И мы его (ультиматум, - ред.) все равно не приняли. Да, тяжело, плохо, мы не много. кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны? Ультиматумами с нами разговаривать не надо", - подчеркнул Буданов.

Украинская сторона не планирует действовать на опережение или делать ошибочные шаги. Однако любое проявление недружественной политики получит реакцию.

"Если мы признаем, что кто-то делает незрелые шаги, зачем нам отвечать, делать ложные шаги вперед. Сделают свой - увидим, будем отвечать. Молча сидеть никто не будет", - подытожил он.

Польша готовит ряд &quot;незрелых эскалационных шагов&quot;, - БудановКирилл Буданов считает, что эскалация между Украиной и Польшей еще впереди (инфографика РБК-Украина)

По мнению Буданова, у пика эскалации всегда есть два пути развития. Это либо неизбежная катастрофа, либо последующая разрядка. Он выразил надежду, что ситуация с Польшей в конце концов пойдет по пути деэскалации.

Контекст вопросов

Ухудшение отношений между Польшей и Украиной происходит на фоне конфликта из-за того, что Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений наименования "имени Героев УПА".

После этого президент Польши Кароль Навроцкийизбавил Зеленского Ордена Белого Орла, после чего начались взаимные отказы украинской и польской стороны от наград.

Канцелярия Навроцкого уже видит в создании Пантеона украинских героев " действие эскалационного характера ".

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