Пожары и взрывы произошли сразу на двух НПЗ в Европе, связанных с Россией

Сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Европе за один день произошли инциденты. Речь идет о пожаре и взрыве на НПЗ MOL в Венгрии и взрыве на НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet и Digi24.
Как пишет Magyar Nemzet, в Венгрии вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе MOL в городе Сазхаломбатт. Это произошло 20 октября вечером.
НПЗ MOL - главный нефтеперерабатывающий завод страны, работающий, в том числе на российской нефти. В сети распространились видео пожара, снятые очевидцами.
Инцидент привел к созыву комитета по безопасности в Венгрии. Сам венгерский премьер-министр Виктор Орбан проводил консультации с руководством Mol и министром внутренних дел относительно пожара.
Пока объем ущерба от пожара неизвестен. Работы по ликвидации последствий горения все еще продолжаются.
В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil, который также связан с Россией. Инцидент произошел во время работ работников завода с подрядчиками.
Румынское издание ссылается на Facebook компании и сообщает детали: взрыв произошел в системе канализации, что привело к срыву крышки канализации.
В результате этого работник компании-подрядчика получил травмы. Его срочно доставили в больницу скорой помощи округа Прахова, в сознании и в стабильном состоянии, для обследования и оказания медицинской помощи.
