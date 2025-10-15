Дрон атаковал нефтезавод в Уфе: в городе раздавались взрывы, виднеется дым

В ночь на 15 октября в Уфе, Россия, прогремел взрыв, по предварительным данным, беспилотник атаковал промышленную зону города. Там расположен нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Власти Башкортостана объявили беспилотную опасность. В аэропорту Уфы временно ввели план "Ковер" который предусматривает ограничение полетов. Позже Росавиация сообщила, что временные ограничения на работу аэропорта были сняты.

Местные жители сообщают о дыме в районе Бирского тракта, дороги, проходящей через промзону. В городе также наблюдались перебои с мобильным интернетом.

Атака на НПЗ в Уфе

В течение последнего года россияне все чаще жалуются на атаки дронов и взрывы в разных регионах России.

Напомним, в сентябре сообщалось, что дроны Главного управления разведки Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане. После удара беспилотников раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар. Предприятие расположено примерно в 1,4 тысячи километров от украинской границы.

РБК-Украина ранее публиковало кадры момента атаки, зафиксированные местными жителями, а также последствия удара по российскому предприятию.

Также, по данным РБК-Украина, на днях дальнобойные дроны СБУ "хлопнули" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа, республика Башкортостан, в 1400 километрах от Украины.