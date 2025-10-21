UA

Пожежі та вибухи сталися одразу на двох НПЗ у Європі, пов'язаних з Росією

Фото: НПЗ MOL в Угорщині, на якому сталась пожежа та вибухи (скріншот)
Автор: Маловічко Юлія

Одразу на двох нафтопереробних заводах в Європі за один день стались інциденти. Мова йде про пожежу та вибух на НПЗ MOL в Угорщині та вибух на НПЗ Petrotel Lukoil в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet та Digi24.

Пожежа на НПЗ MOL

Як пише Magyar Nemzet, в Угорщині спалахнула пожежа на великому нафтопереробному заводі MOL у місті Сазхаломбатт. Це сталось 20 жовтня ввечері.

НПЗ MOL - головний нафтопереробний завод країни, що працює в тому числі на російській нафті. В мережі розповсюдились відео пожежі, зняті очевидцями.

Інцидент призвів до скликання комітету з безпеки в Угорщині. Сам угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан проводив консультації з керівництвом Mol та міністром внутрішніх справ щодо пожежі. 

Поки обсяг збитків від пожежі невідомий. Роботи щодо ліквідації наслідків горіння все ще тривають.

Вибух на НПЗ Petrotel Lukoil в Румунії

В Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil, який також пов'язаний з Росією. Інцидент трапився під час робіт працівників заводу з підрядниками.

Румунське видання посилається на Facebook компанії і повідомляє деталі: вибух стався в системі каналізації, що призвело до зриву кришки каналізації.

В результаті цього працівник компанії-підрядника отримав травми. Його терміново доставили до лікарні швидкої допомоги округу Прахова, притомного та у стабільному стані, для обстеження та надання медичної допомоги.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялось про вибух на НПЗ в Румунії, а також вже тоді була інформація щодо постраждалого працівника заводу.

Як відомо, Україна час від часу нищить НПЗ в Росії, щоб вдарити по воєнній машині Кремля, оскільки ці заводи живлять бюджет ворога.

Наприклад, днями РБК-Україна писало про атаку дронів на нафтозавод у російській Уфі - тоді було чутно вибухи, простір окутало димом.

