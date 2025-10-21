Пожежі та вибухи сталися одразу на двох НПЗ у Європі, пов'язаних з Росією

Одразу на двох нафтопереробних заводах в Європі за один день стались інциденти. Мова йде про пожежу та вибух на НПЗ MOL в Угорщині та вибух на НПЗ Petrotel Lukoil в Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet та Digi24.
Як пише Magyar Nemzet, в Угорщині спалахнула пожежа на великому нафтопереробному заводі MOL у місті Сазхаломбатт. Це сталось 20 жовтня ввечері.
НПЗ MOL - головний нафтопереробний завод країни, що працює в тому числі на російській нафті. В мережі розповсюдились відео пожежі, зняті очевидцями.
Інцидент призвів до скликання комітету з безпеки в Угорщині. Сам угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан проводив консультації з керівництвом Mol та міністром внутрішніх справ щодо пожежі.
Поки обсяг збитків від пожежі невідомий. Роботи щодо ліквідації наслідків горіння все ще тривають.
В Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil, який також пов'язаний з Росією. Інцидент трапився під час робіт працівників заводу з підрядниками.
Румунське видання посилається на Facebook компанії і повідомляє деталі: вибух стався в системі каналізації, що призвело до зриву кришки каналізації.
В результаті цього працівник компанії-підрядника отримав травми. Його терміново доставили до лікарні швидкої допомоги округу Прахова, притомного та у стабільному стані, для обстеження та надання медичної допомоги.
Як відомо, Україна час від часу нищить НПЗ в Росії, щоб вдарити по воєнній машині Кремля, оскільки ці заводи живлять бюджет ворога.
Наприклад, днями РБК-Україна писало про атаку дронів на нафтозавод у російській Уфі - тоді було чутно вибухи, простір окутало димом.