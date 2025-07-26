Летели дроны, КАБы и ракеты. РФ ночью била по Шостке: повреждены многоэтажки, есть раненые

Сегодня ночью, 26 июля, российские войска атаковали Шостку Сумской области ударными дронами, ракетами и КАБами. В результате обстрела повреждены многоэтажки и частные дома, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

"Три человека ранены в результате ночной атаки на Шосткинскую общину. Две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы", - отметил Григоров.

По его словам, с полуночи и до раннего утра 27 июля россияне били по Шосткинской общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами, а также нанесли ракетный удар.

"В результате комбинированного удара загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры", - добавил он.

Григоров также подчеркнул, что вблизи поврежденных домов развернут штаб по ликвидации последствий атаки, пострадавшим оказывается необходимая помощь.