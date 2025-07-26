ua en ru
Сб, 26 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Летели дроны, КАБы и ракеты. РФ ночью била по Шостке: повреждены многоэтажки, есть раненые

Суббота 26 июля 2025 08:45
UA EN RU
Летели дроны, КАБы и ракеты. РФ ночью била по Шостке: повреждены многоэтажки, есть раненые Фото: РФ ночью била по Шостке (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 26 июля, российские войска атаковали Шостку Сумской области ударными дронами, ракетами и КАБами. В результате обстрела повреждены многоэтажки и частные дома, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

"Три человека ранены в результате ночной атаки на Шосткинскую общину. Две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы", - отметил Григоров.

По его словам, с полуночи и до раннего утра 27 июля россияне били по Шосткинской общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами, а также нанесли ракетный удар.

"В результате комбинированного удара загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры", - добавил он.

Григоров также подчеркнул, что вблизи поврежденных домов развернут штаб по ликвидации последствий атаки, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Обстрелы Шостки россиянами

Российские войска в последнее время активизировали удары по Шостке Сумской области, враг применяет преимущественно дроны и КАБы.

Так, вечером 12 июля, россияне ударили беспилотниками по Шосткинской общине. Там в результате российской атаки загорелись нежилые помещения.

Также в ночь на 14 июля враг нанес комбинированный авиаудар по городу, применив управляемые авиабомбы и беспилотники. В результате атаки погибли двое мужчин. Ранения получили еще один мужчина, две женщины в возрасте около 30 лет и 7-летний мальчик - сын одной из пострадавших.

Кроме того, враг ночью 19 июля массированно атаковал дронами Шостку, а под утро ударил по городу управляемыми авиабомбами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Вторжение России в Украину
Новости
Скандал с НАБУ и САП: потеряет ли Украина поддержку Запада
Скандал с НАБУ и САП: потеряет ли Украина поддержку Запада
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте