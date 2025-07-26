Более 200 дронов и почти три десятка ракет за ночь: как ПВО отбила удар врага

Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, основное направление удара - Днепропетровская область. Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных дронов в девяти локациях, а также падение сбитых (обломки) - на восьми локациях.

Всего РФ применила против Украины

Последствия атаки РФ

Этой ночью под массированным ударом врага был Харьков. За три часа оккупанты нанесли 20 ударов по городу. Среди пострадавших есть спасатели.

Также россияне атаковали Каменское и Днепр. В результате обстрела есть жертва.

Кроме того, под массированным ударом РФ была Шостка Сумской области, три человека ранены.

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