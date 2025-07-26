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Более 200 дронов и почти три десятка ракет за ночь: как ПВО отбила удар врага

Украина, Суббота 26 июля 2025 09:55
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Более 200 дронов и почти три десятка ракет за ночь: как ПВО отбила удар врага Фото: РФ выпустила 208 дронов и 27 ракет по Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Всего РФ применила против Украины

  • 208 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму;
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской, Курской, Ростовской областей, Ейска и Крыма);
  • 8 крылатых ракет "Искандер-К" (из Ейска, Воронежской, Ростовской областей);
  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из воздушного пространства Белгородской области и Запорожской области).

Силы противовоздушной обороны обезвредили 183 дронов и 17 ракет различных типов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, основное направление удара - Днепропетровская область. Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных дронов в девяти локациях, а также падение сбитых (обломки) - на восьми локациях.

Последствия атаки РФ

Этой ночью под массированным ударом врага был Харьков. За три часа оккупанты нанесли 20 ударов по городу. Среди пострадавших есть спасатели.

Также россияне атаковали Каменское и Днепр. В результате обстрела есть жертва.

Кроме того, под массированным ударом РФ была Шостка Сумской области, три человека ранены.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
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