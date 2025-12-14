RU

Война в Украине

Пожары на российских НПЗ: в Афипском блэкаут, в Урюпинске эвакуация жителей

Иллюстративное фото: МЧС России (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

Нефтеперерабатывающие заводы в Ярославле, Краснодарском крае и Волгоградской обасти атакуют неизвестные дроны. На НПЗ произошли возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Ярославль

В Ярославле около 23:00 начали раздаваться звуки воздушной тревоги.

Позже на местном телевидении появилось предупреждение о беспилотной опасности.

В аэропорту Ярославля объявили план "Ковер", он не принимает и на отправляет рейсы.

Местные жители предполагают, что неизвестные дроны атаковали нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".

Волгоградская область

Над городом Урюпинск Волгоградской области местные жители также заметили дроны.

Очевидцы сообщали о звуках взрывов и пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

 

Впоследствии попадание обломков беспилотника в НПЗ подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Он информировал, что в результате этого зафиксировано возгорание на нефтебазе.

Жителей домов, расположенных вокруг нефтебазы, эвакуируют.

Краснодарский край

В поселке Афипском Краснодарского края также были слышны взрывы.

Местные паблики со ссылкой на очевидцев писали о попадании в местный НПЗ.

Также появились сообщения о том, что в поселке исчез свет. В сети появились фото и видео обесточенного населенного пункта.

 

Атаки на российские НПЗ

Как стало известно 12 декабря, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России. После взрывов был зафиксирован пожар.

Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, который перерабатывает от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. НПЗ задействован в обеспечении российских вооруженных сил.

В Генеральном штабе ВСУ ранее подтвердили, что в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.

Также в ночь на 6 декабря Силы беспилотных систем нанесли удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.

Кроме того, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.

