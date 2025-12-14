Пожары на российских НПЗ: в Афипском блэкаут, в Урюпинске эвакуация жителей

Атаки на российские НПЗ

Как стало известно 12 декабря, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России. После взрывов был зафиксирован пожар.

Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, который перерабатывает от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. НПЗ задействован в обеспечении российских вооруженных сил.

В Генеральном штабе ВСУ ранее подтвердили, что в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.

Также в ночь на 6 декабря Силы беспилотных систем нанесли удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.

Кроме того, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.