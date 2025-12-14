UA

Пожежі на російських НПЗ: в Афіпському блекаут, в Урюпінську евакуація мешканців

Ілюстративне фото: МНС Росії (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

Нафтопереробні заводи в Ярославлі, Краснодарському краї та Волгоградській обасті атакують невідомі дрони. На НПЗ стались займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Ярославль 

У Ярославлі близько 23:00 почали лунати звуки повітряної тривоги. 

Пізніше на місцевому телебаченні з'явилось попередження про безпілотну небезпеку. 

В аеропорту Ярославля оголосили план "Ковер", він не приймає та на відправляє рейси. 

Місцеві мешканці передбачають, що невідомі дрони атакували нафтозавод "Славнефть-ЯНОС". 

Волгоградська область 

Над містом Урюпінськ Волгоградської області місцеві мешканці також помітили дрони. 

Очевидці повідомляли про звуки вибухів та пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу. 

 

Згодом влучання уламків безпілотника в НПЗ підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. Він інформував, що внаслідок цього зафіксовано займання на нафтобазі. 

Мешканців будинків, розташованих навколо нафтобази, евакуюють. 

Краснодарський край 

У селищі Афіпському Краснодарського краю також було чутно вибухи. 

Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про влучання у місцевий НПЗ. 

Також з'явились повідомлення про те, що в селищі зникло світло. У мережі з'явились фото та відео знеструмленого населеного пункту. 

Атаки на російські НПЗ

Як стало відомо 12 грудня, підрозділи Сил оборони України завдали удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Росії. Після вибухів було зафіксовано пожежу.

Він є одним з найбільших нафтопереробних заводів РФ, який переробляє від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

У Генеральному штабі ЗСУ раніше підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.

Також у ніч на 6 грудня Сили безпілотних систем завдали удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Крім того, в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.

