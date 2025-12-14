Пожежі на російських НПЗ: в Афіпському блекаут, в Урюпінську евакуація мешканців

Атаки на російські НПЗ

Як стало відомо 12 грудня, підрозділи Сил оборони України завдали удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Росії. Після вибухів було зафіксовано пожежу.

Він є одним з найбільших нафтопереробних заводів РФ, який переробляє від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

У Генеральному штабі ЗСУ раніше підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.

Також у ніч на 6 грудня Сили безпілотних систем завдали удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Крім того, в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.