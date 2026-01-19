В Украине ухудшилось качество воздуха: в каких регионах загрязнение в 3 раза выше нормы

В Киевской, Житомирской областях и на западе Украины зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха. В ряде населенных пунктов уровень загрязнения превышает норму в три раза, а местами - почти в четыре раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала SaveEcoBot .

Где ситуация хуже всего

По последним измерениям, самая критическая ситуация наблюдается в Житомирской области - в отдельных населенных пунктах показатели превышают 180 единиц.

Также высокий уровень загрязнения фиксируют:

во Львовской области - около 170;

в селе Малые Дмитровичи под Киевом - 164;

в Хмельнике Винницкой области - 164;

в Виннице - 159;

в Черновцах - 153.



В Украине фиксируют ухудшение качества воздуха (скриншот: saveecobot.com)

Что означают эти показатели

По данным портала, нормальный уровень качества воздуха обычно составляет 30-50 единиц. Таким образом, в большинстве указанных населенных пунктов показатели превышают норму в три раза, а в отдельных - почти в четыре.

Специалисты предостерегают, что длительное пребывание на открытом воздухе при таких условиях может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы, детей и пожилых людей. Жителям советуют по возможности ограничить пребывание на улице и следить за обновлениями мониторинга.

Почему ухудшилось качество воздуха

В комментарии "Суспільному" доцент кафедры экологии и природоохранных технологий Государственного университета "Житомирская политехника" Ирина Давыдова объяснила, что в последние дни в Житомире фиксируют повышенные концентрации мелкодисперсных частиц и угарного газа.

Состояние воздуха 19 января в Житомире (скриншот: saveecobot.com)

По ее словам, такая ситуация типична для холодного периода года и имеет комплексные причины. В частности одним из главных факторов является активное использование индивидуальных систем отопления, котлов и печей, в которых часто происходит неполное сгорание топлива. Это приводит к образованию угарного газа и микрочастиц.

Ситуацию также осложняют погодные условия, в частности безветрие и температурная инверсия, из-за которых загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое воздуха и не рассеиваются.

Что говорят во Львовской области

В то же время народный депутат Игорь Зинкевич заявил, что распространенная в телеграмм-каналах информация о якобы критическом ухудшении качества воздуха на Львовщине не соответствует общей ситуации в регионе.

По его словам, в населенных пунктах, где фиксируют повышенные показатели загрязнения, люди массово отапливают здания дровами и другими твердыми видами топлива, что и вызывает локальное задымление.

Он также уточнил, что в селе Шабельня вблизи Равы-Русской отсутствует газоснабжение, поэтому большинство домохозяйств отапливает жилье дровами, а иногда и углем, что влияет на локальные показатели загрязнения воздуха.

Состояние воздуха 19 января в селе Шабельня (скриншот: saveecobot.com)