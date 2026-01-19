ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине ухудшилось качество воздуха: в каких регионах загрязнение в 3 раза выше нормы

Понедельник 19 января 2026 18:25
UA EN RU
В Украине ухудшилось качество воздуха: в каких регионах загрязнение в 3 раза выше нормы Фото: В Украине 19 января фиксируют ухудшение качества воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киевской, Житомирской областях и на западе Украины зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха. В ряде населенных пунктов уровень загрязнения превышает норму в три раза, а местами - почти в четыре раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала SaveEcoBot.

Где ситуация хуже всего

По последним измерениям, самая критическая ситуация наблюдается в Житомирской области - в отдельных населенных пунктах показатели превышают 180 единиц.

Также высокий уровень загрязнения фиксируют:

  • во Львовской области - около 170;
  • в селе Малые Дмитровичи под Киевом - 164;
  • в Хмельнике Винницкой области - 164;
  • в Виннице - 159;
  • в Черновцах - 153.

В Украине ухудшилось качество воздуха: в каких регионах загрязнение в 3 раза выше нормы
В Украине фиксируют ухудшение качества воздуха (скриншот: saveecobot.com)

Что означают эти показатели

По данным портала, нормальный уровень качества воздуха обычно составляет 30-50 единиц. Таким образом, в большинстве указанных населенных пунктов показатели превышают норму в три раза, а в отдельных - почти в четыре.

Специалисты предостерегают, что длительное пребывание на открытом воздухе при таких условиях может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у людей с заболеваниями дыхательной системы, детей и пожилых людей. Жителям советуют по возможности ограничить пребывание на улице и следить за обновлениями мониторинга.

Почему ухудшилось качество воздуха

В комментарии "Суспільному" доцент кафедры экологии и природоохранных технологий Государственного университета "Житомирская политехника" Ирина Давыдова объяснила, что в последние дни в Житомире фиксируют повышенные концентрации мелкодисперсных частиц и угарного газа.

В Украине ухудшилось качество воздуха: в каких регионах загрязнение в 3 раза выше нормыСостояние воздуха 19 января в Житомире (скриншот: saveecobot.com)

По ее словам, такая ситуация типична для холодного периода года и имеет комплексные причины. В частности одним из главных факторов является активное использование индивидуальных систем отопления, котлов и печей, в которых часто происходит неполное сгорание топлива. Это приводит к образованию угарного газа и микрочастиц.

Ситуацию также осложняют погодные условия, в частности безветрие и температурная инверсия, из-за которых загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое воздуха и не рассеиваются.

Что говорят во Львовской области

В то же время народный депутат Игорь Зинкевич заявил, что распространенная в телеграмм-каналах информация о якобы критическом ухудшении качества воздуха на Львовщине не соответствует общей ситуации в регионе.

По его словам, в населенных пунктах, где фиксируют повышенные показатели загрязнения, люди массово отапливают здания дровами и другими твердыми видами топлива, что и вызывает локальное задымление.

Он также уточнил, что в селе Шабельня вблизи Равы-Русской отсутствует газоснабжение, поэтому большинство домохозяйств отапливает жилье дровами, а иногда и углем, что влияет на локальные показатели загрязнения воздуха.

В Украине ухудшилось качество воздуха: в каких регионах загрязнение в 3 раза выше нормыСостояние воздуха 19 января в селе Шабельня (скриншот: saveecobot.com)

Ранее РБК-Украина писало, что нужно делать в случае ухудшения качества воздуха согласно рекомендациям Минздрава. В частности, как защитить здоровье, особенно людям с болезнями сердца и легких и детям, и какие простые действия помогут уменьшить влияние вредных примесей.

Также мы рассказывали о введении в Украине официального индекса качества воздуха по стандартам ЕС, который будет определять уровни опасности, предоставлять рекомендации для населения и публиковаться в открытом доступе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Загрязнение воздуха
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа