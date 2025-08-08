ua en ru
Пожар на НПЗ и паника на пляжах: в Краснодарском крае заявили о самой массированной атаке

Краснодарский край, Пятница 08 августа 2025 23:12
Пожар на НПЗ и паника на пляжах: в Краснодарском крае заявили о самой массированной атаке Иллюстративное фото: в Краснодарском крае горит НПЗ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Россияне пожаловались, что на Краснодарский край совершили самую массированную дневную атаку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ленту новостей Краснодара".

Около 11 утра в Краснодарском крае объявили тревогу из-за угрозы неизвестных дронов. После этого россияне начали жаловаться на проблемы с интернетом.

Сирены прозвучали в Сочи, Анапе, Славянске-на-Кубани и не только. На этом фоне аэропорты Сочи и Геленджика перестали принимать и выпускать самолеты. 17 рейсов, которые направлялись в Сочи, отправили на другой аэродром.

По данным издания, в Сочи впервые началась эвакуация туристов с пляжей. При этом тех, кто проживал на тот момент в отелях, спустили в подвалы и паркинги.

В сети уже распространяют видео, на котором можно заметить, что возле Славянска-на-Кубани вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода.

В то же время российские власти отчитались о якобы сбитии 10 дронов.

В Сочи прерывали концерт американского рэпера

К слову, сегодня, 8 августа, вечером на фоне тревоги из-за угрозы дронов в Сочи чуть не сорвался концерт американского рэпера Akon.

Примечательно, что россиян даже не отправили в укрытие, а просто выгнали в фойе.

