Пожар на НПЗ и паника на пляжах: в Краснодарском крае заявили о самой массированной атаке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Ленту новостей Краснодара ".

Около 11 утра в Краснодарском крае объявили тревогу из-за угрозы неизвестных дронов. После этого россияне начали жаловаться на проблемы с интернетом.



Сирены прозвучали в Сочи, Анапе, Славянске-на-Кубани и не только. На этом фоне аэропорты Сочи и Геленджика перестали принимать и выпускать самолеты. 17 рейсов, которые направлялись в Сочи, отправили на другой аэродром.

По данным издания, в Сочи впервые началась эвакуация туристов с пляжей. При этом тех, кто проживал на тот момент в отелях, спустили в подвалы и паркинги.

В сети уже распространяют видео, на котором можно заметить, что возле Славянска-на-Кубани вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода.

В то же время российские власти отчитались о якобы сбитии 10 дронов.