Неизвестные дроны чуть не сорвали концерт американского рэпера Akon в Сочи (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Утренний Юг ".

Российское издание сообщило, что американский рэпер должен был выступить в ледовом дворце "Айсберг". Но прямо перед концертом там объявили эвакуацию из-за угрозы атаки дронов.



Зрителей выгнали в фойе, где они продолжили ожидание начала концерта.

После такой эвакуации россияне начали массово сдавать билеты.

Воздушную тревогу отменили примерно через полчаса.

К слову, ранее в сети появилась информация, что за несколько часов до концерта охрана американского рэпера прятала его в ванной номера в отеле во время воздушной тревоги.

Akon

Akon (настоящее имя Алиуне Тиам) - американский рэпер и продюсер сенегальского происхождения, получивший известность в середине 2000-х годов. Он родился 16 апреля 1973 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в семье джазового музыканта.

Akon не раз становился объектом критики из-за противоречий в его автобиографии, особенно касающихся заявлений о криминальном прошлом. В интервью и песнях он утверждал, что провел несколько лет в тюрьме за участие в угоне автомобилей и другие правонарушения.

Однако журналистские расследования поставили под сомнение правдивость этих утверждений.