Краснодарський край, П'ятниця 08 серпня 2025 23:12
Пожежа на НПЗ і паніка на пляжах: у Краснодарському краї заявили про наймасовішу атаку Ілюстративне фото: у Краснодарському краї горить НПЗ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Росіяни поскаржилися, що на Краснодарський край здійснили наймасованішу денну атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ленту новостей Краснодара".

Близько 11 ранку в Краснодарському краї оголосили тривогу через загрозу невідомих дронів. Після цього росіяни почали скаржитися на проблеми з інтернетом.

Сирени пролунали в Сочі, Анапі, Слов'янську-на-Кубані і не тільки. На цьому тлі аеропорти Сочі та Геленджика перестали приймати і випускати літаки. 17 рейсів, які прямували в Сочі, відправили на інший аеродром.

За даними видання, у Сочі вперше почалася евакуація туристів із пляжів. При цьому тих, хто проживав на той момент у готелях, спустили в підвали і паркінги.

У мережі вже поширюють відео, на якому можна помітити, що біля Слов'янська-на-Кубані спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу.

Водночас російська влада відзвітувала про нібито збиття 10 дронів.

У Сочі переривали концерт американського репера

До речі, сьогодні, 8 серпня, ввечері на тлі тривоги через загрозу дронів у Сочі мало не зірвався концерт американського репера Akon.

Примітно, що росіян навіть не відправили в укриття, а просто вигнали у фойє.

