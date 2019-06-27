Пожежу на складах під Києвом загасили

Фото: пожежа на складах (dsns.gov.ua)

Пожежу загасили о 23:53

Пожежу під Києвом у складській будівлі у селі Петропавлівська Борщагівка ліквідували 26 червня о 23:53. Про це повідомляють у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалося 75 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 червня о 19:30 у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 тис. 500 м2 (загальна площа 3тис. 500м2).

Пізніше стало відомо, що через пожежу на складах секонд-хенду існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район, адже склади розміщені на території колишнього гумового заводу. Проводилися заміри повітря на наявність концентрацій небезпечних хімічних речовин: хлор, аміак, кисень, вуглекислий газ, діоксид сірки, сірководень, чадний газ, оксид азоту.

Локалізувати пожежу рятувальникам вдалося о 21:28, а повністю загасити більше ніж за дві години.