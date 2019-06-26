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Під Києвом сталася масштабна пожежа на складі

Новини » Надзвичайні події    26.06.2019 - 21:15
Під Києвом сталася масштабна пожежа на складі
Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

До гасіння залучено 70 рятувальників і 13 одиниць техніки ДСНС

В селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа виникла на площі 2 500 кв. м. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 70 рятувальників і 13 одиниць техніки ДСНС. Створюється резерв сил.

Зазначимо, що пожежа настільки масштабний, що її видно з різних куточків Києва.

 Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в лютому рятувальники гасили пожежу на території Полтавської міської звалища твердих побутових відходів в селі Макухівка Полтавського району.

Крім того, в Казахстані в місті Арыси на складі військової частини стався вибух. У результаті загоряння на одному з арсеналів стався вибух.

Також у Рівненській області сталася пожежа на звалищі. Площа пожежі становить 0,5 га. Площа звалища - 21,15 га. Зазначалося, що ситуація контролюється, розповсюдження вогню немає.

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