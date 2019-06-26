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Жителів Києва попередили про можливе забруднення повітря через пожежу

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 22:48
Жителів Києва попередили про можливе забруднення повітря через пожежу
Фото: пожежа на складах (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожежа виникла на території колишнього гумового заводу

Через пожежу під Києвом на складах секонд-хенду існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook

Зазначається, що в зоні виникнення пожежі працює відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальники КМДА.

Проводяться заміри повітря на наявність концентрацій небезпечних хімічних речовин: хлор, аміак, кисень, вуглекислий газ, діоксид сірки, сірководень, чадний газ, оксид азоту.

Контрольні заміри проведено на території Подільського, Святошинського та Солом'янського районів, забрудненість повітря не перевищує гранично-допустимі норми.

Поради щодо дій у випадках задимленості:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. -При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
  • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ - за першої можливості прийняти душ.

Раніше повідомлялося, що пожежу в складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району локалізовано.

РБК-Україна писало, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 500 кв. м.

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