ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа на складі під Києвом локалізована

Новини » Надзвичайні події    26.06.2019 - 22:27
Пожежа на складі під Києвом локалізована
Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

Жертв та постраждалих немає

Пожежа в складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району локалізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 21:30 пожежу вдалося локалізувати.

Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 70 людей та 14 одиниць техніки ДСНС.

Згідно вимірів проб повітря перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

 

Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом. Пожежа виникла на площі 2 500 кв. м.

Крім того, у Рівненській області сталася пожежа на звалищі. Площа пожежі становить 0,5 га. Площа звалища - 21,15 га. Зазначалося, що ситуація контролюється, розповсюдження вогню немає.

Під Києвом сталася масштабна пожежа на складі У Рівненській області горить сміттєзвалище
Новини України пожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся