Пожежу в Луганській області продовжують гасити

Фото: наслідки пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

До гасіння залучено 252 особи та 51 одиниця техніки

Станом на ранок 23 липня у Луганській області рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла напередодні внаслідок обстрілу бойовиків. Наразі там спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників та деревини.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа виникла вчора поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва. За даними рятувальників, наразі загрози населеним пунктам немає. До гасіння залучено 252 особи та 51 одиниця техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через лісову пожежу жителів села Лопаскино могли евакуювати.

Крім того, з метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок ДСНС.

На початку місяця у Луганській області вже спалахував ліс для ліквідації якого залучили близько 450 військових.

Тоді в результаті пожеж загинули п'ять осіб.