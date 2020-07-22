У Луганській області загорівся ліс через обстріл бойовиків

Фото: рятувальники гасять пожежу (t.me/dsns_telegram)

Пожежа сталася на території лісництва Трьохізбенський

В Луганській області сталася пожежа поблизу села Лопаскино. На території трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежа сталася в результаті обстрілу бойовиків.

З метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок ДСНС.

Нагадаємо, 7 липня в Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових.

Тоді в результаті пожеж загинули п'ять осіб.

В результаті пожеж були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смоляниво, постраждали 71 людина.