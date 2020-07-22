Пожежа в Луганській області: відкритого вогню немає

Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

За даними рятувальників, пожежа виникла в результаті обстрілу бойовиків

станом на 21:00, 22 липня, в Луганській області немає відкритого вогню в осередках пожежі. Обстрілів і детонації вибухівки не спостерігається.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"станом на 21:00 відкритого вогню немає, спостерігається тління сухої трави, чагарників і деревини на території Трьохізбенський лісництва. Загрози населеним пунктам немає. Обстрілів і детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 116 чоловік і 31 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що из-за лісової пожежі жителів села Лопаскино можуть евакуювати.

Зазначимо, пожежа виникла сьогодні в денний час. За даними рятувальників, вогонь поширився в результаті обстрілу бойовиків.