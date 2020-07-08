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Пожежа в Луганській області: рятувальники уточнили кількість загиблих

Середа 08 липня 2020 оновлено 10:20
Пожежа в Луганській області: рятувальники уточнили кількість загиблих
Фото: гасіння пожеж в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Всього під час гасіння рятувальники виявили чотирьох загиблих

Під час гасіння лісової пожежі в Новайдарском районі Луганської області рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих людей. Також дев'ять осіб були госпіталізовані з різними опіками, серед них двоє дітей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Спочатку рятувальники повідомляли, що під час гасіння пожежі виявили тіла трьох людей.

"За уточненими даними, під час гасіння пожежі виявлено тіла 4 загиблих і 9 (з них 2 дітей) госпіталізовані", - повідомили в ДСНС.

За інформацією рятувальників, станом на 8 липня із-за пожеж були евакуйовані з житлових будинків села Смоляниново і дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб, з них 13 дітей, ще 30 осіб були відселені.

З-за ситуації з пожежами в Луганську область вирушили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, голова ДСНС Микола Чечоткін і голова Національної поліції Ігор Клименко. Вони будуть координувати сили в подоланні масштабних лісових пожеж.

"Понад 1200 працівників ДСНС, Нацполиции, Національної гвардії і 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки АН-32П, ліквідовують пожежу. Оперативний штаб працює в цілодобовому режимі", - повідомив Аваков.

Раніше РБК-Україна писало, що у Луганській області в лікарні помер потерпілий в результаті пожежі чоловік.

Також повідомлялося, що пожежами в Луганській області знищено майже 5 гектарів території.

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