Масштабна лісова пожежа в Луганській області: що відомо на даний момент

Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Займання в лісових масивах сталося через сильний вітер і спеку та перекинулося на селища

Лісова пожежа в Луганській області охопила кілька сіл. Вогнем знищено понад 100 житлових і дачних будинків, загинуло 6 осіб. Місцевих жителів госпіталізують в лікарні з опіками. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Причина та масштаби пожеж

Сьогодні вдень жителі Луганської області почали повідомляти про загоряння в декількох населених пунктах. Пожежа сталася напередодні в лісництвах Новоайдарського району, але через сильний вітер і спеку її площа збільшилася.

Фото: пожежі в Луганській області (facebook.com/policeLG)

У районі озера Чисте в Сєвєродонецьку загорілася суха трава. Також почалася пожежа в полі біля населеного пункту Борівське, в результаті чого вогонь знищив паркан житлового будинку. Займання сталося на звалищі в селі Метьолкіне, пізніше вогнем охопило ліси і селище Смоляниново в Новоайдарському районі.

За даними ДСНС, згоріло 30 житлових будинків в Смоляниновому і 80 будівель дачного кооперативу "Вовча яма". Загальна площа пожежі склала 120 га.

Поліція перекрила проїзд на автомобільних трасах в напрямках з Сєвєродонецька на Новоайдар і село Пурдівка. Дим від пожежі було видно на вулицях Сєвєродонецька. Варто зазначити, що місто оточене хвойними лісами.

Фото: дим від загоряння видно в Сєвєродонецьку (instagram.com/severodonetsk)

Кількість жертв зросла до 6

На 21:00 стало відомо про 6 загиблих в результаті пожеж на Луганщині. Троє з них загинули під час ДТП на виїзді з селища Смолянинове.

Дев'ять місцевих жителів з опіками різного ступеня тяжкості і отруєнням чадним газом були доставлені в лікарні.

Машинами швидкої допомоги евакуювали місцевих жителів з селища під Сєвєродонецьком. Людей розмістили в Новоайдарській, Сєвєродонецькій лікарнях і медустанові Кремінського району.

Ліквідація пожежі

Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, на місці створено оперативний штаб. Триває ліквідація пожежі в лісництві біля села Капітанове, площею 40 га. Задіяно 16 одиниць техніки і 60 рятувальників ДСНС.

Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області Станом на 17 год. до гасіння пожежі залучено 361 чол. та 85 од. тех., з них від ДСНС 310 чол. о/с та 66 од. техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чол. з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 1 особа загинула та 4 особи госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 14 житлових будинків у с. Смолянинове. Опубліковано ДСНС України Вівторок, 7 липня 2020 р.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду щодо ситуації в Луганській області. За дорученням глави держави до ліквідації пожеж було залучено підрозділи Нацгвардії і ЗСУ.

В гасінні вогню було задіяно понад 1 тис. рятувальників, поліцейських і нацгвардійців з Луганської області. Також додатково залучено бригади ДСНС Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей, 85 одиниць спецтехніки і 2 літаки.

На 9 липня призначене засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якій буде прийнято рішення про допомогу постраждалим від пожеж.

Нагадаємо, вчора біля населеного пункту Осколонівка Новоайдарського району на території двох лісництв виникла масштабна лісова пожежа.