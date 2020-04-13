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Пожежа з Чорнобильської зони наближається до Прип'яті

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 14:47
Пожежа з Чорнобильської зони наближається до Прип'яті
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Вогонь вже пройшовся по станції Янів

Пожежа з Чорнобильської зони відчуження, де вона триває вже дев'ятий день, наближається до Прип'яті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко у Facebook.

За його словами, вогонь вже пройшовся по станції Янів.

"На жаль, вогонь перекинувся через дорогу, пройшовся по станції Янів і йде на Прип'ять", - повідомив Ємельяненко.

Нагадаємо, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 100 га.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили декілька вогнищ пожежі. Один з них - біля села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га

Крім того, у Верховній раді зареєстрували законопроект, який пропонує посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності.

Раніше в Кабінеті міністрів говорили, що в Чорнобильській зоні, де вже тиждень не можуть загасити пожежу, радіаційний фон знаходиться в межах норми.

У Чорнобильській зоні загасили одне з великих вогнищ пожежі Пожежа у Чорнобильській зоні триває більше тижня
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