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Пожежа у Чорнобильській зоні триває більше тижня

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 08:17
Пожежа у Чорнобильській зоні триває більше тижня
Фото: пожежа у Чорнобилі (facebook.com/MNSKOB)

Продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв

Пожежа у Чорнобильській зоні триває 9 день, рятувальники скинули вже 370 тонн води. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації.

Як зазначається, продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. До гасіння пожеж залучено 366 чоловік та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 307 чоловік особового складу та 63 одиниці техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 12 квітня здійснено 143 скиди - 370 т води).

Нагадаємо, у Кабміні говорили, що в Чорнобильській зоні, де вже тиждень не можуть загасити пожежу, радіаційний фон знаходиться в межах норми.

РБК-Україна писало, що 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на територію майже 100 га.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили декілька вогнищ пожежі. Один з них - біля села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.

Крім того, у Верховній раді зареєстрували законопроект, який пропонує посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності.

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