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Раді пропонують посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності

Новини » Політика     06.04.2020 - 16:23
Раді пропонують посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті ВР

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №3307 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект внесли до Ради у понеділок, 6 квітня. Його автори - два нардепи від фракції "Слуга народу".

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту довкілля України закликає українців не спалювати суху рослинність. Зокрема, у відомстві попередили про жахливі наслідки таких дій. Крім того, ліквідація таких пожеж відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю збільшення масштабів.

Як писало РБК-Україна раніше, у Житомирській області третій день триває лісова пожежа через перекидання вогню з палаючої сухої трави.

Також горить ліс у Чорнобильській зоні. Рятувальники також гасять осередок пожежі біля с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі.

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