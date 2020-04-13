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Пожар из Чернобыльской зоны приближается к Припяти

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 14:47
Пожар из Чернобыльской зоны приближается к Припяти
Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

Огонь уже прошелся по станции Янов

Пожар из Чернобыльской зоны отчуждения, где он продолжается уже девятый день, приближается к Припяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко в Facebook.

По его словам, огонь уже прошелся по станции Янов.

"К сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янов и идет на Припять", - сообщил Емельяненко.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 100 га.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара. Один из них - возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Кроме того, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.

Ранее в Кабинете министров говорили, что в Чернобыльской зоне, где уже неделю не могут потушить пожар, радиационный фон находится в пределах нормы.

В Чернобыльской зоне потушили один из крупных очагов пожара Пожар в Чернобыльской зоне продолжается больше недели
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