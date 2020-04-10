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У Чорнобильській зоні радіаційний фон знаходиться в межах норми

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 19:21
У Чорнобильській зоні радіаційний фон знаходиться в межах норми
Фото: Денис Шмигаль (скрін youtube)

У зоні відчуження введено посилений дозиметричний контроль

У Чорнобильській зоні, де вже тиждень не можуть загасити пожежу, радіаційний фон знаходиться в межах норми. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

При цьому він додав, що в зоні відчуження введено посилений дозиметричний контроль.

Прем'єр також повідомив, що Міністерство юстиції за його дорученням вже розробило законопроект, який суттєво збільшує штрафи за випалювання сухостою. Уряд його підтримав і незабаром передасть на розгляд у Верховну раду.

"ДСНС і органи місцевої влади повинні встановити цілодобовий моніторинг в природних екосистемах, щоб не допустити розповсюдження пожеж. (Київська - ред.) ОДА та КМДА повинні заборонити розведення багать у лісових масивах та випалювання сухої рослинності та сміття", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на територію майже 100 га. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили декілька вогнищ пожежі. Один з них - біля села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.

Крім того, у Верховній раді зареєстрували законопроект, який пропонує посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності.

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