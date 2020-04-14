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Пожежа в Чорнобильській зоні триває, рятувальники скинули авіацією 538 т води

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 08:15
Пожежа в Чорнобильській зоні триває, рятувальники скинули авіацією 538 т води
Фото: пожежа у Чорнобилі (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Продовжується пожежа на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв

Станом на 7 годину ранку у Чорнобильскій зоні відчуження продовжується гасіння пожеж. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що до гасіння пожеж залучено 415 чоловік та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 321 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 227 скиди - 538 т води).

"Станом на 7 год. 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував пожежу у Чорнобильськый зоні.

Раніше повідомлялось, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що всі три сховища відпрацьованого ядерного палива знаходяться у безпеці.

Поліція знайшла винуватця пожежі - ним виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. Як пояснив сам чоловік, він підпалив заради забави траву в декількох місцях, після чого не зміг впоратися з вогнем, який посилився внаслідок сильного вітру.

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