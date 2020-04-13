Зеленський відреагував на пожежу в Чорнобильській зоні

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Завтра Зеленський заслухає доповідь голови ДСНС

Президент Володимир Зеленський прокоментував пожежу у Чорнобильськый зоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.

За словами Зеленського, пожежники роблять усе можливе, щоб загасити вогонь.

"Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність", - зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що завтра отримає більш детальну інформацію щодо пожеж безпосередньо від голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна.

"Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці", - резюмував глава держави.

Сьогодні з’явилась інформація, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що всі три сховища відпрацьованого ядерного палива знаходяться у безпеці.

Також повідомлялося, що сьогодні в Чорнобильській зоні близько 14 годин сталася нова пожежа. Це вже третій осередок вогню в зоні відчуження. Поліція вже встановила особу палія.

Пожежа в Чорнобильській зоні триває 9 днів - вогонь спалахнув 4 квітня. Поліція знайшла винуватця пожежі - ним виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. Як пояснив сам чоловік, він підпалив заради забави траву в декількох місцях, після чого не зміг впоратися з вогнем, який посилився внаслідок сильного вітру.