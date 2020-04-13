Дим з Чорнобильської зони понесе на Київ

Фото: пожежа в Чорнобильській зоні, вид з об'єкта "Укриття" (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Приблизно о 7:00 ранку 14 квітня вітер змінить напрямок і понесе дим у бік Києва

У вівторок вранці, 14 квітня, вітер змінить напрямок і дим від пожеж у Чорнобильській зоні потрапить до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр ядерної безпеки.

За прогнозом, це відбудеться приблизно о 7:00 ранку. Як видно на інтерактивній мапі центру, станом на 13 квітня вітер дме у напрямку білоруського Гомеля.

Як повідомила "Громадському" речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан, у Чорнобильській зоні, де десятий день гасять пожежу, пішов дощ.

Але, за її словами, прогнозувати, коли вдасться побороти вогонь, наразі зарано, оскільки рятувальники постійно виявляють нові осередки займання і дме сильний вітер.

Нагадаємо, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на територію майже 100 га.

За інформацією директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, пожежа в Чорнобильській зоні знаходиться за два кілометри від сховищ з високоактивними радіоактивними відходами.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в Чорнобильській зоні існують три таких сховища, і всі вони знаходяться на безпечній відстані від пожежі.